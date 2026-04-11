La nueva tendencia de ducha que deja en el olvido a las tradicionales mamparas de baño

Las mamparas de baño poco a poco van perdiendo terreno ante nuevas opciones de ducha, como lo es la italiana, una nueva tendencia que deja en el olvido a las tradicionales. Este modelo encaja perfectamente con estilos minimalistas y contemporáneos, por lo que es una buena opción si lo que buscas es remodelar este espacio, al que también le puedes dar otra imagen con estas 7 ideas para reemplazar el lavabo por otras más aesthetic.

La ventaja de las duchas italianas es que son ideales para baños pequeños, ya que su principal objetivo es crear espacios más amplios y funcionales, debido a que se integran en el pavimento sin escalones, rampas ni platos elevados, como los que tienen las mamparas y las cortinas, las cuales puedes sustituir con estas 4 ideas que se verán elegantes.

La ducha italiana es el reemplazo de las mamparas de baño.|Pinterest

Las ventajas de las duchas italianas sobre las mamparas

Las duchas italianas tienen varias ventajas y una de ellas es que son más seguras, ya que al no existir bordos, el ingreso es mucho más cómodo, principalmente para las personas de la tercera edad o que tienen poca movilidad. Asimismo, reduce el riesgo de que los más pequeños de la familia sufran tropiezos o caídas graves.

Otro de los puntos a favor de las duchas italianas es que no son voluminosas como sí lo son las mamparas, ya que pueden estar sin ningún tipo de barrera, solo con una buena pendiente, o con solo un cristal, a fin de que el agua que cae de la regadera no se esparza por todo el baño.

Cabe destacar que el mantenimiento de las duchas italianas es muy sencillo, ya que solo basta con trapear el piso y limpiar el vidrio, en caso de que se tenga como separador. Mientras que dejar impecable a la mampara es una tarea complicada, debido a que en las juntas o rieles se acumula la cal y suciedad.