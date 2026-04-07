7 nuevas ideas para acomodar un cuarto pequeño y que se siga viendo aesthetic
Si vives en un lugar chico y quieres que tu dormitorio sea un espacio acogedor, puedes conseguirlo fácilmente con estos métodos de decoración infalibles.
Los departamentos con espacios reducidos no siempre tienen que volverse problemáticos, pues es posible organizarlos de forma estratégica para que se vean ordenados y cómodos. Además, con las tendencias de decoración minimalista que están arrasando en 2026 y al acomodar bien un cuarto pequeño, se obtienen resultados aesthetic que harán de este el lugar preferido de toda tu casa.
¿Cómo acomodar un cuarto chico? Opciones de amueblado y decoración que quedan elegantes
- Mueve la cama pegada a la pared. Cada centímetro cuenta cuando se trata de habitaciones pequeñas y en el caso del acomodo de la cama, es primordial colocarla en una posición que optimice el espacio. Por ejemplo, ponerla pegada a la pared para que no se "desperdicien" ambos lados situándola en el centro.
- Cambia las lámparas de piso por instalaciones en el techo. Aunque las lámparas vintage y grandes lucen preciosas, lo cierto es que no siempre quedan bien con habitaciones limitadas en cuanto a perímetro. Lo mejor es colocar instalaciones de luz en el techo, que incluso pueden servir también como ventilador.
- Apuesta por muebles flotantes. Si hay un tipo de mueble que es perfecto para lugares pequeños porque no es estorboso y sirve para guardar cosas, son los que tienen estructura flotante. Como se indica su nombre, conserva la forma de gavetas o repisas tradicionales, pero en la parte baja es muy reducido.
- Cuelga tu ropa en un rack. Hay veces que los dormitorios no vienen con clóset incluido y por esto ordenar la ropa se vuelve toda una odisea. Y para que no tengas que usar cajoneras muy grandes, pueden ponerse racks de aluminio que dejan las prendas a la vista y le dan un aire moderno a la decoración.
- Pon un espejo de cuerpo completo para ampliar visualmente. Si no tienes presupuesto para remodelar un cuarto chico estilo aesthetic, siempre puedes recurrir a poner un espejo grande en la pared principal. Esto agrandará visualmente el espacio y hará que entre mejor la luz.
- Aprovecha todas las esquinas. Siguiendo con el concepto de optimizar hasta el último rincón, está la opción de acomodar un cuarto chiquito instalando esquineras de madera o aluminio. La función de estas estructuras es muy variada y va desde poner retratos hasta convertirlo en un librero.
- Compra muebles multiusos. Entre las tendencias en decoración de interiores que son muy populares en 2026, están los muebles multiusos que se siguen viendo igual de elegantes que los demás. Una inspiración infalible son las camas que vienen con taburetes de almacenamiento incluidos; de modo que permite sentarse y guardar cosas.