Sudar en la noche no es normal: si tienes este síntoma, debes prestar atención

Si te has preguntado recientemente si sudar cuando duermes es malo, debido a que te ha pasado constantemente, debes prestar atención . Por eso, aquí te explicamos qué significa este síntoma y qué puedes hacer.

De acuerdo con el Instituto Europeo del Sueño, sudar al dormir tiene varias causas, pero una de las más comunes es el ambiente de la habitación.

¿Tienes problemas de sueño? Aquí te decimos qué hacer para conciliarlo

Según explican los expertos, si duermes en un cuarto en donde se concentra el calor y no hay una buena ventilación, tu cuerpo reaccionará y sudarás para intentar regular su temperatura.

No obstante, ese proceso biológico también puede ser una señal de hiperhidrosis; es decir, sudoración excesiva que puede venir acompañada de mal olor e infecciones en la piel.

Si tienes un cuarto mal ventilado, podrías provocar sudor en la noche.|(ESPECIAL/CANVA)

Otros problemas que podrían estar relacionados con la sudoración excesiva cuando duermes pueden ser:

Problemas hormonales.

Ansiedad.

Apnea del sueño (falta de aire).

Efectos secundarios de algún medicamento.

¿Cuándo preocuparse por sudores nocturnos?

La sudoración cuando duermes puede ser un problema mayor a largo plazo. Por eso, Mayo Clinic y el Instituto Europeo del Sueño señalan cuándo es buena idea acudir con el médico:

Si hay ronquidos.

Si despiertas mucho por la noche.

Cansancio durante el día.

Boca seca.

Dolor en el pecho.

Falta de aire.

Palpitaciones.

Fiebre.

Escalofríos.

Pérdida de peso.

¿Qué hacer si sudas cuando duermes?

Si quieres combatir el sudor cuando duermes, puedes seguir una serie de recomendaciones de especialistas, solo en caso de que no se trate de una afección o enfermedad más profunda. Algunas de ellas son:

Mantener la habitación ventilada.

Usar prendas con fibras transpirables.

No consumir alcohol, café, tabaco, té o alimentos picantes por la noche.

Reducir el estrés con meditación antes de dormir.

Tomar una ducha con agua fresca antes de ir a la cama.

Si la sudoración persiste con el paso de los días, tu cuerpo te está diciendo algo, por lo que es recomendable acudir con un médico para tratar el problema.