3 ideas para reutilizar las flores de cempasúchil que te sobraron de la ofrenda

Si hay algo que se usa con frecuencia en los altares y ofrendas para el Día de Muertos, son las flores de cempasúchil, las cuales marcarán el camino para las ánimas y que es una tradición que coloquemos estas flores en el hogar, teniendo un fuerte simbolismo en esta tradición. Pero, al momento de retirar el altar, hay quienes tienden a deshacerse de estas flores, y estamos cometiendo un grave error, ya que hay tres ideas para reutilizarlas y poder darle distintos usos.

Entre las características que debemos mencionar de las flores de cempasúchil es que se destaca por sus intensos colores amarillos, naranjados y por su aroma fuerte; florece principalmente durante el verano y es el símbolo por excelencia de los altares y ofrendas del Día de Muertos, por lo que no puede faltar en ningún altar ni ofrenda, en donde se suelen preparar coronas de estas flores o hacer un camino con sus pétalos para guiar a las ánimas.

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Sin embargo, una vez que llega el momento de retirar el altar del Día de Muertos, hay quienes se deshacen de las flores de cempasúchil porque piensan que ya no sirven, pero estamos cometiendo un grave error, porque el cempasúchil puede utilizarse de diversas maneras para determinados usos dentro del hogar, siempre y cuando sus flores no tengan sustancias. Por eso, te vamos a compartir los tres usos que podrás darle.

3 ideas para reutilizar las flores de cempasúchil

Compost para las plantas: es una de las mejores maneras de aprovechar estas flores, ya que ayudará a mejorar las condiciones del suelo. Necesitas cortar los pétalos, tallos, hojas en trozos pequeños y retirar previamente los listones o alambres y mezclarlo con otros residuos orgánicos como cáscaras de frutas o vegetales.