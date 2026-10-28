3 maneras de decorar una vela para el Día de Muertos

Quedan muy pocos días para que llegue el Día de Muertos por lo que los mexicanos ya están terminando de ultimar detalles en cuánto al armado de los altares y preparación de alimentos.

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Uno de los elementos que no puede faltar en esta fecha son las velas que tienen un significado muy especial en el Día de Muertos. Es por esto que te vamos a contar cómo puedes decorar una vela para esta fecha.

¿Cómo decorar una vela para Día de Muertos?

La vela no puede faltar debido a que representa la luz, la esperanza y la fe. Según la tradición mexicana, su llama guía a las almas de los seres queridos fallecidos para que encuentren el camino de regreso al mundo de los vivos y puedan visitar a sus familias.

Este elemento ayuda a guiar a las almas, representan la fe y la esperanza, honran a los difuntos. Si quieres diseñar una con tus propias manos puedes hacer los siguientes diseños:

Vela con flores de cempasúchil

Materiales: vela blanca, flores artificiales naranjas, cinta y pequeñas calaveritas decorativas.

Para lograr este elemento vas a tener que colocar flores y calaveritas cubriendo todo el alrededor de la base de la vela. También puedes sumar una cinta color naranja o violeta para que sea más festivo.

Esta vela es muy llamativa.|Chay GPT

Vela con calaveras mexicanas

Materiales: vela blanca, marcadores aptos para velas o pinturas adecuadas, pincel fino.

Si quieres optar por esta idea lo que vas a tener que hacer es dibujar pequeñas calaveras con flores, corazones y algunos puntos de colores. Los colores recomendados son rosa, amarillo, verde, violeta y negro.

Esta vela es más elaborada.C|Chat GPT

Vela con papel picado

Por último, tenemos esta idea un poco más fácil en la que solo necesitarás vela blanca, papel de colores, tijera, cinta y pequeños adornos.

El procedimiento consiste en recortar papel picado con forma de flores o calaveras. Luego procede a decorar un frasco de vidrio alrededor de la vela y coloca cintas de colores.