4 ideas de plantillas de KPop Demon Hunters para armar cajitas de dulces y regalar en navidad

La Navidad es una de las épocas perfectas para dejar volar la imaginación y preparar detalles personalizados para familiares, amigos y a los más pequeños de la casa y más si son verdaderos fans de KPop Demon Hunters ya que puedes aprovechar esta fecha y la popularidad de las Guerreras para crear cajitas de dulces con diseños coloridos, originales y fáciles de armar.

Te puede interesar: 6 plantillas de personajes de KPop Demon Hunters para imprimir y hacer un teatro de papel

Este tipo de manualidades que son económicas y fáciles de hacer pueden convertirse en una alternativa para regalar en las posadas, decorar en las posadas, en la cena navideña o simplemente darlas como obsequio en un intercambio. A continuación te dejamos algunas ideas de plantillas inspiradas en la película para que puedas crearlas en casa.

4 ideas de plantillas de KPop Demon Hunters para armar cajitas de dulces

1.- Cajita de Rumi con detalles navideños

Una de las opciones es utilizar a Rumi como protagonista de una cajita rectangular. Puedes imprimir esta caja y después puedes decorarla con listones, adornos o incluso stickers que indiquen que ya es navidad.

2.- Cajita de HUNTR/X juntas

Para quienes prefieren tener al grupo completo, una plantilla con Rumi, Mira y Zoey es una excelente alternativa. El diseño puede llevar ilustraciones de las tres integrantes, colores llamativos y detalles brillosos que son alusivos a la fecha.

3.- Cajitas con personajes y forma de bolsita

Otra propuesta es elaborar pequeñas bolsitas con forma de bolsa de algún dulce. Puedes decorarlas con imágenes de los personajes, asas de papel y estampados navideños. Son ideales para repartir dulces durante las posadas o como recuerdo de la cena navideña.

4.- Cajitas sorpresa inspiradas en los Saja Boys

Los seguidores de los Saja Boys también pueden tener su propio detalle. Una plantilla con sus integrantes, sus looks llenos de color y detalles brillantes puede convertirse en una cajita sorpresa de dulces.