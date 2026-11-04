Estos son los alimentos que sí o sí debes tirar de tu ofrenda del Día de Muertos

El Día de Muertos es una de las celebraciones más importantes que tiene México y la más esperada por las personas, teniendo en cuenta que es el mejor momento para recordar a quienes no están y esto se hace habitualmente preparando altares con ofrendas para poder tenerlos presentes. Entre los objetos que se colocan en el altar son los alimentos favoritos de los difuntos, pero los especialistas explicaron cuáles son los que debes retirar sí o sí porque pueden echarse a perder con facilidad.

Es sabido que para el Día de Muertos es una tradición preparar un altar para las personas difuntas, que la tradición asegura que regresarán a nuestros hogares y compartirán un momento junto a nosotros. Por lo general, la ofrenda debe permanecer durante algunos días y si hay algo que no puede faltar, es la comida que se colocará, y que forma parte de la tradición de todos los hogares.

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Por qué tiene que retirarse el alimento del Día de Muertos

Por otro lado, lo que dice la tradición del Día de Muertos, es que la comida no debe retirarse de la ofrenda hasta las ánimas terminen de consumir la esencia de los alimentos, un proceso que en varias comunidades sitúan entre el mediodía y las 3 de la tarde del 2 de noviembre y que luego pasado ese momento, los vivos podrán repartirlo y comer lo que quedó en el altar, aunque esto no es del todo seguro, ya que algo puede haberse echado a perder, por lo que hay que prestar atención a lo que dicen los expertos.

Estos son los alimentos que debes tirar de la ofrenda del Día de Muertos

De acuerdo a lo que manifestaron desde la Secretaría de Salud, aquellos alimentos cocidos perecederos no deben permanecer fuera del refrigerador durante dos horas, por lo que es probable que los tengamos que tirar del altar del Día de Muertos, entre los que se destacan los lácteos, mole y tamales; ya que requieren conservación en frío y no deben mantenerse a temperatura ambiente.

Por otro lado, las autoridades también advirtieron que otros alimentos que deben desecharse del altar del Día de Muertos son los productos que contengan carne, pescado, leche, crema, huevo, mayonesa, porque son propensos a desarrollar microorganismos. El Pan de Muerto sí puede durar varios días si no presenta humedad, moho o cambios de olor.