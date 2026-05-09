Conductora de Ventaneando sufre problema de salud durante el programa EN VIVO; este es su estado de salud, hoy 09 de mayo

La tarde del pasado 08 de mayo durante la transmisión del programa en vivo de Ventaneando, Mónica Castañeda, periodista y una de las conductoras del más reconocido y exitoso programa de espectáculos, presentó un problema de salud por lo que los médicos tuvieron que acudir al foro para brindarle atención especializada.

¿Qué dijo Mónica Castañeda sobre su estado de salud?

En un video compartido a través de la cuenta oficial de Ventaneando en instagram la reconocida conductora dijo “Ay no sé, tanta emoción del día que sentí como calor, frío, sudor, mareo, desguanzamiento". Por su parte, en el video se puede observar como la un paramédico le medía la presión mientras Mónica se encontraba sentada.

¿Cuál es el estado de salud de Mónica Castañeda, hoy 09 de mayo?

Hasta el momento la conductora no ha lanzado un comunicado o algún mensaje sobre su estado de salud, sin embargo todo parece indicar que se encuentra muy bien ya que en su actividad registrada en redes sociales durante las últimas horas se pudo ver que asistió al concierto de Grupo Frontera donde la periodista posteó algunos videos en dónde se encontraba con una gran actitud, felíz y muy entusiasta cantando a lado de Flavio Machuca. En sus historias publicadas en su cuenta de instagram Mónica compartió videos sobre los invitados de la agrupación como Belinda y Xavi.

¿Quién es Mónica Castañeda?

Mónica Castañeda es originaria de la Ciudad de México. Actualmente es una de las periodistas más reconocidas en México debido a su profesionalismo al momento de presentar información. A pesar de que inicialmente se desarrolló en el ámbito de la política, actualmente comparte información relacionada a los espectáculos y el entretenimiento, áreas dónde mantiene toda la credibilidad del público mexicano. En una ocasión entrevistó al grupo Caló, del que conocía todas sus canciones, ese momento hizo que se enamorara del medio del espectáculo. Hoy en día la reconocida periodista disfruta de su trabajo y en cada presentación de nota no solo demuestra profesionalismo sino pasión por su gran labor.