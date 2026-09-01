3 ingredientes de tu baño para limpiar los rieles de las ventanas en 1 minuto

Mantener los rieles de las ventanas impecables suele ser una de las tareas más tediosas y postergadas del aseo doméstico debido a lo estrecho de su estructura. En estos pequeños canales se acumula diariamente una mezcla densa de polvo ambiental, humedad condensada, polen e incluso insectos muertos que afean el aspecto de las habitaciones.

Sin embargo, no es necesario invertir en costosos productos industriales ni pasar horas frotando con cepillos especiales para arrancar esa suciedad acumulada que parece incrustada de forma permanente.

El secreto para resolver este problema doméstico en tiempo récord se encuentra oculto en los estantes de tu propio cuarto del baño. Al combinar las propiedades químicas de ciertos productos puedes crear un potente ablandador de lodo negro al instante.

Ventaneando | Programa completo 1 de septiembre de 2026

Los 3 ingredientes de tu baño para limpiar rieles de la ventana

Pata de dientes blanca

Sus componentes abrasivos ligeros y limpiadores desbastan la costra de suciedad sin rayar el aluminio ni el PVC de la ventana.

Espuma de afeitar

Los tensioactivos y la consistencia de la espuma penetran en los rincones difíciles, encapsulando el polvo y despegándolo de la superficie.

Los ingredientes de tu baño que puedes usar para limpiar los rieles de tus ventanas|Pexels: hugoteconecta

Enjuague bucal con alcohol

Actúa como un potente desinfectante y solvente que corta la grasa ambiental, elimina el moho por humedad y aporta un secado rápido.

El paso a paso para limpiar los rieles de tus ventanas en solo 60 segundos consiste en primero aplicar la espuma de afeitar, cubriendo todo el canal del riel con una capa generosa para que comience a atrapar las partículas sueltas.

Coloa pequeños puntos de pasta de dientes en las zonas donde veas las manchas negras más densas o pegajosas. Después vierte un chorrito del líquido directamente sobre los otros dos ingredientes para activar la mezcla y licuar la suciedad.

Mantén los rieles de tus ventanas limpios con estos ingredientes de baño|Pexels: Daka

Pasa las cerdas firmemente por el riel durante 20 segundos; notarás cómo la pasta gris o negra se desprende sin esfuerzo. Corta unas ranuras en una esponja de cocina vieja para que encaje en los rieles y deslízala de un extremo a otro para retirar todo. Finaliza pasando un paño de microfibra seco.

