Así debes aplicar el agua de arroz en tu cabello para que brille y crezca

Hoy en día, el ámbito de salud-belleza de Asia es básicamente respetado por todos. Regularmente parten de tradiciones y prácticas milenarias arraigadas al consumo de elementos naturales. Por eso pensar en agua de arroz para fortalecer el cabello, puede ser espectacular por los beneficios que ofrece esta preparación. Esto es lo que se sabe y así puedes aplicar esta propuesta de excelencia del cuidado directo desde otro continente.

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¿Por qué el agua de arroz ayuda a la salud capilar?

De manera inmediata y directa se argumenta que el agua de arroz ayuda como un estímulo al crecimiento saludable del pelo, aporta un brillo espectacular y fortalece las hebras. Todo con un costo bajísimo, de fácil hechura y sencilla aplicación. Además, proveniente de una tradición milenaria, practicado por mujeres que lucían melenas brillantes, fuertes y larguísimas.

El agua de arroz es clave por su efectividad provocada por su rica composición nutrimental. Cuando el arroz se toma, el agua se enriquece con inositol (carbohidrato que repara el cabello maltratado desde adentro). Además se nutre de aminoácidos, antioxidantes que protegen la fibra capilar de las agresiones extras y vitaminas del grupo B y E.

¿Cómo hacer y aplicar el agua de arroz en el cabello?

Ingredientes

Una taza de arroz blanco (se recomienda el orgánico)

2 tazas de agua filtrada

Un recipiente de vidrio con tapa

Unas gotas de aceite esencial de lavanda o cáscaras de naranja para perfumar

Realización

Lava el arroz en seco para quitar toda mugre que exista en el alimento

Colocarás el arroz limpio en el recipiente de vidrio, le pondrás las tazas de agua y le dejarás reposar entre 30 y 45 minutos, sacudiendo cada cierto tiempo para que el líquido quede completamente blanco

Filtra el agua separándola de los granos de arroz

Dicha agua la dejarás en un frasco cerrado a temperatura ambiente en un lapso de entre 12 y 24 horas (no excederte hasta 48). Dicho líquido adquirirá un aroma ácido

Pasado el tiempo indicado, se dejará la mezcla en el refrigerador para detener el proceso de fermentación. Y para cuidar el cuero cabelludo sensible, mezcla este líquido con agua tibia

#mascarillascapilares #haircare #tutorial #hairtips ♬ original sound - Pau @paula.lara866 No se hace cuanto les debía esta receta 🍚 pero es una de mis favoritas para dejar mi pelo suave y con ese brillo efecto espejo 🪞(a mi incluso me ayuda con el crecimiento y a alisarlo un poco 👀) la puedes aplicar una o dos veces al mes ⭐️ #mascarillascaseras

Aplicación

Primero lava tu pelo con tu shampoo normal, para quitar excesos de grasa y suciedad extrema

Después, vierte el líquido desde la raíz hasta las puntas, realizando un suave masaje circular en el cuero cabelludo durante 3 o 5 minutos… para activar la circulación

Ahora dejarás actuar la mezcla entre 10 y 20 minutos, recomendando la utilización de un gorro de baño para concentrar los nutrientes

Y finalmente retirarás el producto con abundante agua fresca o tibia y solo si tienes muy seco el pelo… puedes agregar acondicionador