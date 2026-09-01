Ni detergente ni vinagre... así puedes quitar la grasa de tus topers

Es normal que en la actualidad se utilicen los famosos topers de plástico para almacenar la comida del trabajo o de la escuela. Sin embargo, en ocasiones la acumulación de grasa se convierte en un problema bastante cotidiano. Pues hacer ciertos guisados provoca que estos mantengan los recipientes con estas características. Por eso, tu solución es acudir a un clásico como la sal y el bicarbonato.

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¿Por qué la sal y el bicarbonato quitan la grasa de los topers?

En ese sentido, solamente se aclara que este remedio casero tiene fama de efectivo en los recipientes de plástico. Por eso toma nota de cómo aplicar estos dos elementos que encuentras en tu cocina para limpiar una parte de tus trastes.

Efecto desengrasante - Cuando se mezcla con un poco de agua tibia y jabón líquido, las capas de aceite se ablandan en cuestión de minutos.

Cuando se mezcla con un poco de agua tibia y jabón líquido, las capas de aceite se ablandan en cuestión de minutos. Acción abrasiva de la sal - Aunque es una acción abrasiva suave, la sal ejecuta una tarea microexfoliante que remueve la grasa impregnadas en el recipiente sin rayar ni maltratar el plástico.

Aunque es una acción abrasiva suave, la sal ejecuta una tarea microexfoliante que remueve la grasa impregnadas en el recipiente sin rayar ni maltratar el plástico. Poder desodorante del bicarbonato - Este elemento neutraliza los compuestos orgánicos y los ácidos responsables del mal olor que muchas veces se queda en el toper.

¿Cómo hacer y aplicar este remedio para quitar la grasa?

Ingredientes y/o materiales

Una cucharada de sal gruesa o fina

Una cucharada de bicarbonato de sodio

Media taza de agua tibia

Unas gotas de jabón líquido para trastes

Una servilleta de papel o fibra suave

Realización

Primero debes enjuagar el recipiente con agua tibia para quitar todo exceso de alimentos

Después en el recipiente agregarás las gotas de jabón líquido, el bicarbonato y la sal

Posteriormente con una fibra suave o una servilleta de papel doblada, frotarás toda la superficie interior del recipiente, haciendo énfasis en los espacios más minuciosos como los bordes o las esquinas donde precisamente se acumula la grasa

Ahora verterás la media taza de agua tibia, colocarás la tapa del toper y revolverás fuertemente durante 30 segundos. Esto para dejar reposar la mezcla durante 10 o 15 minutos

Finalmente tirarás el agua que se acumuló, lavarás el recipiente con tu esponja habitual y agua, para dejar en un secado sin tapa al aire libre o bajo la luz del sol para eliminar cada oportunidad de humedad