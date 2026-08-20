La HORA EXACTA para el jueves de eliminación de MasterChef 24/7 HOY, 20 de agosto

¡MasterChef 24/7 se encuentra en la recta final! A medida que el desenlace de la competencia se aproxima, la tensión en las parrillas sube y esta noche no será la excepción, pues tenemos Jueves de Eliminación. De los 22 participantes que ingresaron a la cocina más codiciada de la televisión mexicana, sólo siete continúan dentro de la competencia. Sin embargo, eso cambiará al final del día, así que sigue leyendo y entérate a qué hora se anuncia el ELIMINADO de HOY, 20 de agosto.

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HORA EXACTA para el jueves de eliminación de MasterChef 24/7 HOY, 20 de agosto.

El eliminado de esta noche se dará a conocer durante el programa de hoy, el cual arranca en punto de las 8:30 p.m. por la señal de Azteca UNO. El programa puede seguirse completamente en vivo por televisión abierta o, si lo prefieres, también lo puedes ver a través de nuestra página web oficial, la app de TV Azteca En Vivo o la plataforma de streaming de Disney+.

Lista completa de ELIMINADOS de MasterChef 24/7

Con la salida de esta noche, la lista de cocineros ELIMINADOS asciende a 16. A continuación, te compartimos un breve repaso con los nombres de TODOS los participantes que han abandonado la competencia desde sus inicios hasta el día de hoy, jueves 20 de agosto.



Javier “La Chuleta Metalera”

Nash

Arturo

Lula

Ricardo

María

Pablo

Ismael “El Perro del Mal”

Diego

Camila

Nora

Emmanuel

Jazmín

Luis

Daniela Parra

Ramahá

¿Cuándo es la GRAN FINAL de MasterChef 24/7?

La GRAN FINAL de MasterChef 24/7 se llevará a cabo la noche de este domingo, 23 de agosto, en punto de las 8:00 p.m. (hora del centro de México). Así que no olvides poner tu alarma y apoyar a tu Finalista favorito.

¿Cómo y dónde ver la GRAN FINAL de MasterChef 24/7?

Al igual que los Domingos de Eliminación y los programas semanales, la GRAN FINAL de MasterChef 24/7 podrá seguirse completamente GRATIS y EN VIVO en televisión abierta por la señal de Azteca UNO, nuestro sitio web oficial y la app móvil TV Azteca En Vivo. Si lo prefieres, también puedes seguir el desenlace de la competencia vía streaming, en Disney+.