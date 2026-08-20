La HORA EXACTA para el jueves de eliminación de MasterChef 24/7 HOY, 20 de agosto
¡MasterChef 24/7 se encuentra en su última semana y la tensión está más fuerte que nunca! A escasos días de la GRAN FINAL, un cocinero le dirá adiós al reality este mismo jueves.
¡MasterChef 24/7 se encuentra en la recta final! A medida que el desenlace de la competencia se aproxima, la tensión en las parrillas sube y esta noche no será la excepción, pues tenemos Jueves de Eliminación. De los 22 participantes que ingresaron a la cocina más codiciada de la televisión mexicana, sólo siete continúan dentro de la competencia. Sin embargo, eso cambiará al final del día, así que sigue leyendo y entérate a qué hora se anuncia el ELIMINADO de HOY, 20 de agosto.
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HORA EXACTA para el jueves de eliminación de MasterChef 24/7 HOY, 20 de agosto.
El eliminado de esta noche se dará a conocer durante el programa de hoy, el cual arranca en punto de las 8:30 p.m. por la señal de Azteca UNO. El programa puede seguirse completamente en vivo por televisión abierta o, si lo prefieres, también lo puedes ver a través de nuestra página web oficial, la app de TV Azteca En Vivo o la plataforma de streaming de Disney+.
Lista completa de ELIMINADOS de MasterChef 24/7
Con la salida de esta noche, la lista de cocineros ELIMINADOS asciende a 16. A continuación, te compartimos un breve repaso con los nombres de TODOS los participantes que han abandonado la competencia desde sus inicios hasta el día de hoy, jueves 20 de agosto.
- Javier “La Chuleta Metalera”
- Nash
- Arturo
- Lula
- Ricardo
- María
- Pablo
- Ismael “El Perro del Mal”
- Diego
- Camila
- Nora
- Emmanuel
- Jazmín
- Luis
- Daniela Parra
- Ramahá
¿Cuándo es la GRAN FINAL de MasterChef 24/7?
La GRAN FINAL de MasterChef 24/7 se llevará a cabo la noche de este domingo, 23 de agosto, en punto de las 8:00 p.m. (hora del centro de México). Así que no olvides poner tu alarma y apoyar a tu Finalista favorito.
¿Cómo y dónde ver la GRAN FINAL de MasterChef 24/7?
Al igual que los Domingos de Eliminación y los programas semanales, la GRAN FINAL de MasterChef 24/7 podrá seguirse completamente GRATIS y EN VIVO en televisión abierta por la señal de Azteca UNO, nuestro sitio web oficial y la app móvil TV Azteca En Vivo. Si lo prefieres, también puedes seguir el desenlace de la competencia vía streaming, en Disney+.