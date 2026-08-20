Haz este ritual recomendado para la próxima Luna de Sangre

Los eventos astronómicos dejan un espectáculo estelar que miles de personas disfrutan a lo largo del mundo. Y justamente en el cierre de mes que se aproxima, la Luna de Sangre se presentará para emitir una energía especial, según los creyentes y seguidores de los temas energéticos. Ante eso, se recomienda emplear algunos rituales, como el de hojas de laurel. A continuación la explicación completa.

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¿Por qué se deben hacer rituales cuando ocurra la Luna de Sangre?

Los creyentes de estas prácticas indican de manera clara que mientras en el espacio se llevan a cabo este tipo de eventos, se libera una energía especial en el universo. Por ello, para alinear dichas situaciones en tu favor, se requiere de algunos rituales que pueden orientar las cosas de manera positiva.

Mientras la Luna de Sangre se manifiesta en el cielo entre el 27 y 28 de agosto de 2026, es recomendable cerrar ciclos y abrir otros. Ante eso, el laurel es uno de los elementos que los griegos utilizaban como símbolo sagrado y vinculado a la victoria, abundancia y protección. Entonces, quienes buscan que el universo, las energías o la espiritualidad estén alineadas hacia ellos… recomiendan este ritual con este elemento específico.

¿Cómo hacer ritual de laurel en la Luna de Sangre?