Haz este ritual recomendado para la próxima Luna de Sangre
La Luna de Sangre del cierre de mes se puede aprovechar no solo en un ámbito astronómico. Esto dicen los expertos en rituales. Toma nota y aprovecha la energía.
Los eventos astronómicos dejan un espectáculo estelar que miles de personas disfrutan a lo largo del mundo. Y justamente en el cierre de mes que se aproxima, la Luna de Sangre se presentará para emitir una energía especial, según los creyentes y seguidores de los temas energéticos. Ante eso, se recomienda emplear algunos rituales, como el de hojas de laurel. A continuación la explicación completa.
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¿Por qué se deben hacer rituales cuando ocurra la Luna de Sangre?
Los creyentes de estas prácticas indican de manera clara que mientras en el espacio se llevan a cabo este tipo de eventos, se libera una energía especial en el universo. Por ello, para alinear dichas situaciones en tu favor, se requiere de algunos rituales que pueden orientar las cosas de manera positiva.
Mientras la Luna de Sangre se manifiesta en el cielo entre el 27 y 28 de agosto de 2026, es recomendable cerrar ciclos y abrir otros. Ante eso, el laurel es uno de los elementos que los griegos utilizaban como símbolo sagrado y vinculado a la victoria, abundancia y protección. Entonces, quienes buscan que el universo, las energías o la espiritualidad estén alineadas hacia ellos… recomiendan este ritual con este elemento específico.
¿Cómo hacer ritual de laurel en la Luna de Sangre?
- Como primer punto, debes escoger un espacio íntimo donde no te distraiga nada ni nadie, recalcando que el lugar de tu elección debe estar perfectamente limpio.
- Ya que elijas y limpies el lugar donde harás el ritual, es de suma importancia tener a la mano un cerillo o encendedor, un recipiente resistente al calor y una pluma de tinta negra o azul.
- Listo lo anterior, buscarás tus hojas de laurel (entre 3 y 6) y escribirás lo que quieres dejar y lo que te gustaría vivir en el futuro inmediato.
- Ya que escribiste dichos aspectos, una por una deberás quemar las hojas de laurel mientras meditas en lo que pediste.
- Terminado dicho proceso, tómate unos segundos para respirar, guarda todo tu material y deposita tus cenizas en una maceta grande o en la tierra de tu patio.