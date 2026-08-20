La hermana de Antrax rompe el silencio: esto dijo sobre el regreso del cocinero a MasterChef 24/7

La hermana de Antrax rompió el silencio y habló acerca del accidente que tuvo el cocinero el pasado domingo de eliminación en MasterChef 24/7. Luego de sufrir una aparatosa herida en el dedo y la uña, el concursante originario de Orizaba, Veracruz, y conocido como creador de contenido desde hace varios años, ha estado ausente en los últimos días, esto debido a que se encuentra en valoración médica, lo que ha generado preocupación y dudas sobre su permanencia en la competencia.

¿Qué pasó con Antrax en MasterChef 24/7?: su hermana rompe el silencio

A través de un mensaje en las historias de la cuenta oficial de Antrax en Instagram, dirigido a los seguidores del reality y fans del cocinero, la joven de nombre Diana agradeció las muestras de apoyo y los mensajes que han recibido durante las últimas horas, además de pedir paciencia ante las dudas que existen sobre su recuperación: “Muchas gracias por todos sus mensajitos de apoyo y de ánimos hacia Antrax y hacia el accidente que le sucedió”, expresó.

La situación de Antrax ha generado preocupación entre los seguidores de MasterChef México 2026, especialmente porque el participante no ha aparecido para cocinar en las galas más reciente del reality culinario, esto debido a que sigue en valoración médica por el incidente del fin de semana.

Su hermana confirmó que, por ahora, tendrán que esperar para conocer más detalles sobre su recuperación, por lo que no adelantó cuándo podría regresar a la competencia. “Yo sé que tienen muchas dudas y están preocupados por él, pero habrá que esperar”, señaló. Hasta el momento, Diana no dio a conocer mayores detalles sobre el accidente ni especificó cuándo podría volver a la cocina.

La hermana de Antrax, Diana, dejó un mensaje en redes sociales para los fans del cocinero.|@yosoyantrax

¿Antrax regresará a la cocina más famosa de México?

La ausencia de Antrax se hizo evidente durante la competencia, en una etapa en la que cada reto cobra mayor importancia debido a que el final de MasterChef 24/7 está cada vez más cerca y que las eliminaciones ya no serán cada domingo. Recordemos que el pasado martes Ramahá salió del programa y este jueves otro cocinero deja el reality.

Ante la incertidumbre sobre su participación, su hermana pidió a los seguidores continuar apoyando a todos los concursantes que permanecen dentro del reality. “Hay que apoyar a todos los concursantes allí adentro porque la competencia cada vez se pone más complicada y el final está más cerca”, comentó.

MasterChef 24/7 | Antrax sufre accidente en plena competencia y es atendido de emergencia

Por ahora, los seguidores del cocinero y creador de contenido deberán esperar para saber si el participante podrá reincorporarse a MasterChef 24/7. La hermana del concursante también pidió estar atentos a las próximas emisiones, pues será entonces cuando podrían conocerse nuevas noticias sobre su estado y una posible aparición en el programa.

"Esperemos a mañana a ver qué dicen, si aparece, no aparece, no sabemos, pero de verdad, muchas gracias a todos por estar al pendiente y y a ver el programa", finalizó la joven.