Bluey: 5 ideas para hacer decoupage en latas de comida para decorar la habitación de tus hijos

La técnica de decoupage es una gran manualidad en la que se pegan las ilustraciones de papel o servilletas sobre diversas superficies, dándole un aspecto más original y personalizado.

Si quieres aprovechar las latas de comidas vacías, te contamos cómo puedes decorarlas con personajes de Bluey usando 4 ideas sencillas, una gran alternativa para decorar la habitación de tus hijos.

4 ideas para hacer decoupage de Bluey en latas de comida vacías

Familia completa de bluey

Imprime varias imágenes de la familia del perrito azul para que los coloques en tus recipientes. Para darle un aspecto más tierno puedes adherir el nombre de la serie, para que tenga un resultado bonito. Además puedes pintar la superficie de azul clara para que sea más llamativo el resultado del decoupage.

Bingo

Si tu personaje favorito es Bingo, igualmente puedes imprimir varias ilustraciones del pequeño perrito, podrás encontrar diversas alternativas donde lo vemos con diversas poses y gestos en su rostro.

Para su cumpleaños

Si tu pequeño dentro de pocos días festejara su cumpleaños, puedes optar por hacer el decoupage con los personajes de la serie infantil, preferentemente opta por aquellos diseños donde porte algún sombrero de cumpleaños. Igual puedes imprimir esos diseños que tengan a su personaje favorito y la edad que tiene tu pequeño.

Bluey bebé

En el portal de Pinterest, puedes imprimir la imagen de Bluey cuando era un tierno bebé, para mejorar su aspecto, puedes imprimir diseños que hagan alusión a los bebés (pañales, chupones o sonajas). Grandes opciones para mejorar el aspecto de tus latas de comida y para decorar la habitación.

¿Qué se necesita para el decoupage?

Para que puedas hacer la técnica de decoupage es importante que cuentes con un objeto base, papeles decorativos que quieras, pegamento escolar rebajado con agua, pinceles suaves, tijeras y barniz acrílico para que protejas tu manualidad.

Al tener el material necesario, se recomienda hacer los siguientes pasos con las latas de comida para decorar la habitación de tus hijos con Bluey:

