4 ideas para hacer mochilas tejidas de ‘Bluey’ para el regreso a clases 2026 de tus hijos

¿Te imaginas hacer mochilas tejidas para tus hijos? Pues ahora es una realidad que lo hagas, ya que puedes crear diversas ideas de sus personajes favoritos, en especial si tienes pequeños que son auténticos fans de 'Bluey'

Es así que te vamos a explicar cómo hacer 4 ideas sencillas y creativas, alternativas que todos van a querer tener en su regreso a clases 2026.

4 ideas para hacer mochilas tejidas de Bluey

Hay muchas ideas que puedes hacer de mochilas tejidas de 'Bluey', pero para el regreso a clases 2026 muchos esperan hacer alternativas que sean fáciles de hacer y al mismo tiempo funcionales para sus hijos. Por eso considera hacer las siguientes opciones:

Bingo

Si tu pequeñín adora a Bingo, puedes hacer una pequeña mochila del hermano de Bluey, solamente no olvides hacerle unos brazos y piernas que cuelguen. No olvides usar estambre afelpado de color naranja, hueso y durazno para darle un aspecto más abrazable y tierno.

Mochila de Bluey

Todos adoran al pequeño perro azul, puedes hacer la mochila del personaje principal, para un resultado tierno puedes hacer su rostro en la lengüeta de la mochila, y hacerle por arriba unas orejas puntiagudas. No olvides conseguir estambre azul marino, azul claro, blanco, un amarillo muy suave y negro (para hacer ojos y boca).

Bolso o tipo 'Tote bag'

Si quieres que tus pequeñines usen un bolso más practico, igualmente puedes crear pequeños bolsos con los rostros de sus personajes favoritos, no olvides hacer el lazo que emplearan para sujetarlo y una orejas puntiagudas. No olvides colocar un cierre de imán, ya que lograrán guardar todas sus cosas y evitar perderlas, puedes cambiarlo por algún cierre.

Un diseño más sencillo

Otra opción que puedes aplicar en las mochilas tejidas es seleccionar una forma circular, para encima colocar el rostro de tu personaje favorito junto a sus piernas y brazos colgantes. Una gran alternativa si no quieres batallar mucho con los patrones. Aún tienes tiempo para hacerla en el regreso a clases 2026 de tus hijos.