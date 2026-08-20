FOTOS: Majo Aguilar presume su trabajada figura y sus ostentosas vacaciones en la playa

A través de sus redes sociales, Majo Aguilar, prima de Ángela Aguilar, compartió un famoso “dump” de fotografías en donde mostró un poco de las vacaciones que tuvo en la playa. Estas imágenes, mismas que actualmente ya acumulan más de 47 mil “me gusta”, presentan un poco de los días de descanso que la intérprete de temas como “No Voy a Llorar”, “Se Me Olvidó Otra Vez”, tuvo, previo a uno de los conciertos más importantes que está a punto de dar.

Majo Aguilar: ¿Cómo fueron las fotografías que compartió de sus vacaciones?

A través de su cuenta de instagram, la cantante de género regional mexicano y mariachi compartió fotografías de ella en la playa en bikini y con un gran bronceado. Por otro lado, también compartió algunas fotografías de los alimentos que consumió durante sus vacaciones como un coco y unas quesadillas con tortilla de harina, acompañadas de un espectacular guacamole y pico de gallo; típicos de México. Por su parte, también publicó la fotografía de un tierno perrito. Dicha publicación estuvo acompañada de la descripción “Se va el verano”.

Muchos de sus fans no tardaron en comentar su publicación ya que dejaron mensajes resaltando la gran belleza de la cantante. “La más preciosa”, “Tu belleza ilumina todo el firmamento”, “Súper guapa”, “Hermosa y elegante”, Bellísima”, son solo algunos de los comentarios que inundan la publicación.

Majo Aguilar: ¿Cuál será su próximo concierto?

Majo Aguilar se encuentra en uno de los momentos más importantes debido a que está próxima a presentarse en uno de los escenarios más importantes de la Ciudad de México; así es, estamos hablando del Auditorio Nacional. La presentación será el próximo 13 de noviembre de 2026. Si bien, hasta el momento se desconoce cuál será el setlist que la artista interprete, las canciones que podría cantar arriba del escenario son algunas de las más exitosas y reproducidas que tiene hasta el momento como "No Voy a Llorar", "Se Te Fue Viva La Paloma" y "A Través Del Vaso". Incluso Majo podría interpretar su último lanzamiento musical; “Se me olvidó otra vez”, un cover de Juan Gabriel, El Divo de Juárez.

