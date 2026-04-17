Estas son las tres propuestas de maquillaje infalibles que te ayudarán a mantenerte intacta durante esta temporada de altas temperaturas y humedad, ideales porque son resistentes y también dan una imagen de juventud y frescura.

Los expertos maquillistas recomiendan llevarlos con seguridad tras una correcta preparación de la piel, que debe estar limpia e hidratada para una correcta integración con todos los productos de belleza que usemos en estas rutinas.

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Los 3 looks de maquillaje que resisten al calor, sudor y humedad

Soft Matte blindado

Es un look que se centra en preparar la piel para que nada se mueva de su lugar. El principal secreto de esta tendencia es emplear un primer matificante en la zona T (frente, nariz y barbilla) y una base de larga duración y de acabado natural.

Maquillaje soft matte blindado resistente al calor|Pinterest

El truco de profesionales consiste en aplicar una capa ligera de polvo traslúcido con una borla y presionando sobre la piel. Posteriormente, se sella con un spray fijador después del maquillaje.

Glass skin con productos en crema

A pesar de que la idea popular es la contraria, los productos en crema se funden mejor con el sudor si se eligen fórulas waterproof. Trata de elegir tubores y bronceadores que tengan esta presentación porque se mezclarán mejor con la piel y lograrás un aspecto fresco y jugoso que no se cuartea con las altas temperaturas.

Los productos en crema suelen verse mejor durante la temporada de calor|Pinterest

El truco profesional es elegir como base un protector solar con color, para evitar un maquillaje lleno de capas pesadas que pueden derretirse fácilmente.

Foco en la mirada: minimalismo resistente

Para esos días en donde las altas temperaturas parecen extremas, debes saber que menos es más en la piel. Puedes elegir solo destacar los ojos con sombras líquidas de larga duración y utilizar una máscara de pestañas a prueba de agua (este último paso es obligatorio, ya que así evitas el efecto mapache por la humedad).

Las sombras líquidas para ojos funcionan mejor en temporada de calor|Pinterest

El truco de los profesionales está en definir muy bien las cejas con un gel con color que sea resistente al agua, esto enmarcará el rostro sin necesidad de usar mucha base.