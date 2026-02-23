Así debes hacerte el peinado ‘clean look’ con el rostro redondo para lucir elegante

El ‘clean look’ es un peinado que se ha vuelto popular, debido a que es un estilo que te ayudará a lucir elegante, logrando que los mechones puedan mantenerse en su lugar. Sin embargo, debido al tipo de peinado, solamente les queda a ciertos tipos de rostro.

Muchos pensarían que se trata de un estilo que no les favorece a ciertas facciones, pero no es así. Por eso te detallaremos cómo debes usarlo si tienes el rostro redondo; las recomendaciones van a sorprenderte.

¿Cómo hacerme el ‘clean look’?

Sin problema podrías hacerte el peinado ‘clean look’ que todos usan, pero en el rostro redondo no es una buena opción, debido a que va a pronunciar la silueta de tu cara, haciéndote ver más redonda.

No obstante, es posible hacerlo en tu cara; solamente hay que hacer ciertos cambios para poder lucir elegante y hermosa con el look. Opta por hacer lo siguiente:

Selecciona los peinados altos como coletas o moños, ya que te van a ayudar a alargar y estilizar la melena.

como coletas o moños, ya que te van a ayudar a alargar y estilizar la melena. Marca la línea de en medio ; va a dar un efecto visual de longitud en la cara.

; va a dar un efecto visual de longitud en la cara. Por otro lado, varias usuarias recomiendan el uso de aretes grandes y largos; esto permitirá que la vista no solo se enfoque en la cara.

Con estos pequeños cambios lograrás lucir elegante, además de poder resaltar tus facciones. Procura no emplear peinados que tengan mechones muy pegados a las mejillas, ya que pueden acentuar lo redondo de tu rostro, opta por hacerle algunas ondulaciones.

¿Puede una cara redonda tener flequillo?

Si dentro de tus alternativas se encuentra adquirir un flequillo para complementar tu peinado ‘clean look’, es una gran opción, ya que estos pueden ayudarte a darle mayor armonía facial a tu rostro redondo.

La mejor alternativa por la que puedes optar es la de cortina, ya que le va a aportar volumen y alarga las facciones. Así que aprovecha la recomendación para realzar tu apariencia; con todos los tips que te dimos, lograrás tener un gran aspecto en cualquier momento de la semana.