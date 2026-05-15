3 técnicas para ocultar un brote de acné en la cara con relieve

Ocultar un brote de acné con relieve es uno de los mayores desafíos en el mundo del maquillaje, pero no se requiere ser un profesional para solucionarlos.

Generalmente, las imperfecciones tridimensionales no se corrigen simplemente con aplicar color, sino controlando bien la forma en la que la luz rebota sobre la textura.

De acuerdo con los dermatólogos de laboratorios reconocidos, el primer error es intentar aplanar el grano saturando la piel con muchas capas de corrector pesado, ya que así el poro se tapa y esto acentúa la descamación alrededor.

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Las 3 mejores técnicas para ocultar un brote de acné en la cara

Antes de compartirte las mejores técnicas para ocultar un grano, debes saber que el enfoque está en no cubrir por la fuerza, sino camuflar a través de ilusiones ópticas y suavizar el volumen del brote.

Un camuflaje exitoso y seguro será aquel que no compromete la salud de la barrera cutánea a través del uso estratégico de matificantes y pigmentos neutros que permitan difuminar las sombras que el propio relieve acentúa en nuestra cara.

Los profesionales suelen utilizar alguna de las siguientes técnicas, por ser muy efectivas y eliminar también el enrojecimiento de un brote activo:

Descubre la forma adecuada de tapar un brote de acné con maquillaje|Pexels: Hanna Pad

La técnica del aislamiento mate

Consiste en aplicar un primer o prebase completamente mate y alisadora de poros solo sobre la cúspide del brote, seguido de un corrector de alta cobertura del mismo tono de la piel y sellando con una mínima cantidad de polvo traslúcido.

Cronocromía inversa con corrector verde

Deberás aplicar un punto microscópico de corrector verde oliva justo al centro del grano, en donde la rojez es más intensa; puedes usar una brocha de detalle para más precisión. Deja el producto durante un minuto y después difumina con los dedos, cubriendo después todo con una base ligera.

La forma correcta de tapar un broté de acné es con técnicas profesionales|Pexels: Hanna Pad

Fijación por microcapas cruzadas

Consiste en aplicar una capa muy fina de corrector para después sellar inmediatamente con una bruma de spray fijador y añadir una microcapa de corrector si es necesario, y finalizar presionando un polvo compacto con una borla de terciopelo y con toques verticales.

