¿Cómo hacer mole poblano? La receta que encanta a Isabel Carvajal, “Maestra del fuego” en MasterChef 24/7

La riqueza culinaria de México vuelve a ocupar un lugar destacado gracias a la Chef Isabel Carvajal, "Maestra del Fuego" de MasterChef 24/7, quien compartió una detallada guía para elaborar uno de los platillos más emblemáticos de la gastronomía nacional: el mole poblano. Esta es la preparación de la experta en cocina tradicional con ingredientes y el paso a paso.

MasterChef 24/7: La receta de mole poblano de la Chef Isabel Carvajal

"Aquí les dejo una de las recetas que me encanta", escribió la "Maestra del fuego" en MasterChef México 2026 para acompañar la publicación de la receta de mole poblano tradicional.

Ingredientes:

- Chiles



6 chiles mulato

6 chiles ancho

4 chiles pasilla

- Semillas y frutos secos



50g ajonjolí

50g almendra

50g cacahuate

30g pasas

- Verduras



3 jitomates grandes

2 tomates verdes

1/2 cebolla

4 dientes de ajo

- Especias



1 raja de canela

3 clavos de olor

4 pimientas gordas

5 pimientas negras

1 cdita de anís

1/2 cdita de comino

- Otros



2 tortillas de maíz

1 bolillo rebanado

30g chocolate de mesa mexicano

1 litro de caldo de pollo

Manteca de cerdo o aceite vegetal

Sal y azúcar al gusto

- Para servir



Pollo cocido en piezas

Ajonjolí tostado para decorar

Con esta propuesta, la Chef Isabel Carvajal reafirma su compromiso con la difusión de las tradiciones gastronómicas mexicanas y la preservación de recetas que forman parte del patrimonio culinario nacional.

La Chef enfatiza que el éxito del mole no depende únicamente de la cantidad de ingredientes utilizados, sino de la armonía entre ellos.

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Procedimiento:



Preparar los chiles: retira semillas y venas. Fríelos ligeramente en manteca o aceite sin quemarlos e hidrátalos en agua caliente durante 20 minutos. Tostar ingredientes: tuesta el ajonjolí, almendras, cacahuates y pasas. Fríe las tortillas y el bolillo hasta dorar. Asar verduras y especias: asa los jitomates, tomates, cebolla y ajo. Tuesta ligeramente las especias. Moler: licúa los chiles con un poco de caldo. Licúa las verduras y las semillas, frutos secos, pan, tortillas y especias. Luego, integra todas las mezclas. Freír el mole: calienta manteca en una cazuela, después vierte la mezcla. Cocina moviendo constantemente y agrega poco a poco el caldo. Incorpora el chocolate y ajusta de sal. Cocina de 30 a 40 minutos. Servir: baña el pollo con el mole y decora con ajonjolí tostado. Acompaña con arroz rojo.

Los consejos de la "Maestra del fuego" de MasterChef México para preparar mole

Según la "Maestra del fuego" de MasterChef 24/7, el tratamiento adecuado de los chiles es fundamental para evitar notas amargas que puedan afectar el resultado. "Los chiles son el alma del mole. Si se queman, amargan; si se respetan, enamoran", señala Carvajal al describir una de las etapas más delicadas del proceso.

La Chef también enfatiza que el éxito del mole no depende únicamente de la cantidad de ingredientes utilizados, sino de la armonía entre ellos. "Un buen mole no se mide por los ingredientes que lleva, sino por el equilibrio que logra", explica. Además, destaca el valor cultural y emocional del mole poblano, considerado un símbolo de celebración y convivencia familiar en México. "El mole nos enseña una gran lección: los mejores resultados llegan cuando tenemos paciencia", afirma.

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