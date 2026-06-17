El truco casero para limpiar la taza del baño con papel aluminio que pocos conocen

La limpieza del hogar es una de las tareas más importantes que debemos hacer para mantenerla limpia, ordenada y evitar la aparición de bacterias, insectos o humedad que puede aparecer. Y dentro de esto se encuentra la limpieza del baño, quizás el sector de la casa más propenso a la acumulación de bacterias, de gérmenes y que necesita de una limpieza profundo y para poder dejar la taza del baño y dejarla reluciente, te vamos a compartir el truco que consiste en usar papel aluminio.

Noticias Hidalgo del 16 de junio 2026

El baño es una de las partes de la casa que más limpieza necesita, ya que el uso diario y la humedad contribuirán a la aparición de la humedad, bacterias, malos olores y suciedad; por lo que el váter debe ser el elemento que concentra mayor cantidad de microorganismos por su uso constante y que nadie quiere limpiar. Pero, esto es fundamental para mantener unas condiciones de higiene óptimas, ayuda a que se propaguen enfermedades y aparezcan gérmenes.

Es por este motivo que la limpieza de la taza del baño debe hacerse regularmente y para esto, hay varios productos químicos que se utilizan para esta tarea y que ayudarán a eliminar los gérmenes. Pero, también hay otras opciones y que tiene que ver con ingredientes de cocina que son muy poderosos; incluso hasta el uso de papel aluminio y este truco se ha viralizado por redes sociales, llevando a que cada vez se aplique en muchos hogares.

En qué consiste el truco de papel aluminio en la taza del baño

El truco consiste en armar tres bolitas con papel aluminio y lo que hará es ayudar a purificar el agua, evitando así las manchas amarillas en el váter; como la aparición del sarro y eso contribuirá a un buen estado en el interior. Sin embargo, hasta el momento no está científicamente probado, aunque se haya replicado por las redes sociales.

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Otros trucos de limpieza

Para poder realizar una limpieza profunda del interior del váter, lo que recomiendan algunos expertos es hacer una mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre blanco; considerados como los grandes aliados de limpieza y que ayudarán a disolver el sarro, eliminan las manchas amarillas y neutralizan malos olores.