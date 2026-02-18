3 mascarillas que usan las mujeres coreanas y te dejarán la piel como de bebé

Para tener la piel como de bebé, las mujeres coreanas se toman muy en serio el skincare e incluyen mascarillas para hidratar y suavizar la dermis de manera natural. Por eso, si quieres seguir estos consejos de belleza , conoce 6 rutinas que pueden ayudar.

Según la revista de moda y belleza, Vogue, a esta tendencia de skincare coreano se le conoce como K-Beauty, y se centra principalmente en usar ingredientes naturales para reparar la piel, pero sobre todo, para prevenir que aparezcan manchas e imperfecciones en el futuro. Pero, ¿cómo se hacen?, ¿cuáles son las más usadas y efectivas?

1. Mascarilla de arroz coreana

Esta mascarilla se centra en exfoliar y rejuvenecer la piel. Para hacerla, necesitas 3 cucharadas de arroz blanco orgánico. Añade una taza de agua. Primero quita el almidón del arroz como si fueras a cocinarlo para eliminar impurezas. Luego deja reposar el arroz con el agua purificada toda la noche. Al amanecer, hierve y licua para hacer una pasta- Esta la untarás en tu rostro (cuida que no esté caliente). Deja esposar por 20 minutos y enjuaga con agua fría. Según Glamour, puedes repetir este proceso 2 veces a la semana.

Haz una mascarilla de arroz coreana desde casa para tu skincare.|(ESPECIAL/CANVA)

2. Mascarilla de matcha para la piel

Las mujeres coreanas usan el té tradicional para usar sus propiedades en la piel. Según Beauty Pie, ayuda a que la piel no luzca opaca y le regrese la juventud por sus beneficios antioxidantes. Puedes agregarla a tu rutina de skincare con una mascarilla de una cucharada de matcha orgánica, una cucharada de piel, mezclada en agua o aloe vera. Aplica por 20 minutos y enjuga con agua tibia.

3. Mascarilla de ginseng coreano

El ginseng rojo es muy usado por las mujeres coreanas para cuidar la piel de la cara. Combínala con yogur, miel y haz una mascarilla casera que debes untar, dejar reposar por 20 minutos y luego enjuagar con agua tibia.

Con estas rutinas de mascarillas podrás acelerar la recuperación de tu piel muy rápido. Además, no olvides que los coreanos hacen una rutina de skincare muy delicada.

Cómo es la rutina de skincare coreana para tener la piel suave