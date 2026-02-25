3 de los mejores trajes de baño para mujeres curvy; son favorecedores y están de moda

Se aproxima la temporada de planear esas vacaciones que tanto deseas y, si quieres emocionarte más con la idea, es momento de buscar los outfits ideales para los días de descanso. Si estás preparando una escapada a la playa o un lugar donde puedas nadar, aquí te contamos sobre algunos de los mejores trajes de baño para mujeres curvy.

Antes de comenzar debemos recordarte que lo más importante a la hora de elegir tu traje de baño ideal es que tú te sientas cómoda y feliz. Los únicos estándares y expectativas que deberías cumplir, son los tuyos.

3 de los mejores trajes de baño para mujeres curvy

|Crédito: Instagram. @bossaboutiqueresortwear

1. Trajes de dos piezas con cintura alta

Cuando se trata de reunir comodidad y soporte, los trajes con cintura alta son una de las mejores opciones para mujeres curvy. Si te gusta más la idea de un traje estilo bikini, este estilo puede convertirse en tu favorito.

Puede resultar mucho más cómodo si la parte de arriba del traje tiene tiras ajustables o varillas para tener más soporte; incluso hay diseños cuyo top es estilo deportivo, para mayor libertad de movimiento.

2. Trajes completos con compresión

|Crédito: Instagram. @_stuff.she.likes_

Cada vez es más grande la oferta de trajes de baño con sistema de compresión: se ajustan y moldean el cuerpo, sobre todo en la zona del abdomen, sin resultar restrictivos o incómodos. Los más favorecedores son aquellos de un solo color, pues tienden a estilizar el cuerpo. Si tus muslos son amplios y quieres mayor cobertura, elige uno cuya parte inferior sea tipo short.

3. Plisados, un elemento básico en los mejores trajes de baño para mujeres curvy

|Crédito: Instagram. @sweetmagnolialakenorman

Sobre todo presente en trajes completos, aunque no sean de compresión, los plisados son un elemento que favorece si estás interesada en disimular el abdomen; la combinación perfecta la obtienes en un traje de baño de color sólido y con plisado.

Este mismo efecto se logra con los escotes tipo anudado, que ajustan la cintura, ya sean completos o de dos piezas. A este tipo de diseños se les llama 'wrap'.

