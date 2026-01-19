Majo Aguilar enciende redes con foto en bikini, y Cazzu le dio ‘me gusta’

Majo Aguilar nos tiene acostumbrados a su buen gusto en espectaculares trajes de charro y vestidos de inspiración regional que usa en sus presentaciones nacionales e internacionales. Sin embargo, ella está al día con las tendencias incluso en sus vacaciones y así lo demostró con una foto en bikini que compartió en sus redes sociales.

El pasado 18 de enero, la cantante de regional mexicano publicó en su Instagram tres fotografías donde la vemos disfrutando de una apacible playa de arena fina y rodeada de montañas. No específico en dónde se encontraba ni añadió alguna descripción, simplemente un par de emojis referentes a la playa.

En las fotos Majo Aguilar está usando un bikini de tiro medio en tono verde olivo, con un top de corte triangular y estilo lencero.

Mariana Seoane fue una de las figuras del espectáculo que le comentaron a Majo, y le escribió que se veía "hermosa". También destacó entre los fans de la cantante que Cazzu le dio "me gusta" a la publicación.