3 microhábitos de autocuidado que reducen los niveles de cortisol y estrés en solo cinco minutos

El ritmo de vida actual mantiene a nuestro sistema nervioso en un estado de alerta constante, por lo que más que nunca el autocuidado debe formar parte de nuestras prioridades.

Cuando el cortisol (la hormona del estrés) permanece elevado, experimentamos fatiga, ansiedad, problemas de digestión e insomnio.

La neurociencia demuestra que el cuerpo puede responder bien a estímulos pequeños, pero frecuentes, como 3 microhábitos de autocuidado de 5 minutos que puedes hacer en cualquier lugar para resetear tu sistema nervioso y reducir el estrés al instante.

Los 3 microhábitos de autocuidado que reducen los niveles de cortisol

El cortisol alto no es solo una sensación de agobio mental; es una respuesta biológica de supervivencia. Cuando el cerebro detecta una amenaza, apaga las funciones no esenciales como la digestión y el pensamiento creativo.

Si no enviamos señales físicas al cerebro de que estamos a salvo, el cuerpo permanece intoxicado por esta hormona. Por ello, los microhábitos actúan como interruptores biológicos que desactivan la respuesta de pelea o huida en tiempo récord.

La respiración puede ayudarnos a bajar los niveles de cortisol|krukphoto.com

El suspiro cíclico

Toma una inhalación profunda por la nariz, seguida de una segunda inhalación corta e inmediata para llenar al máximo tus pulmones. Luego, suelta todo el aire lentamente por la boca con un suspiro largo.

Repite este patrón de respiración de forma continua durante solo dos minutos. Al alargar la exhalación, estimulas el nervio vago, indicándole a tu cerebro que disminuya la producción de cortisol.

Automasaje en el cuero cabelludo

Separa los dedos de tus manos como garras, colócalos firmemente sobre tu cabeza. Realiza movimientos circulares profundos moviendo directamente la piel del cuero cabelludo, no solo deslizando el cabello.

Recorre desde la frente hasta la base del cuello durante tres minutos, enfocándote en la zona detrás de las orejas. Sentirás un alivio y relajación inmediatos.

Un automasaje puede reducir el estrés si se hace correctamente|Pexels: SHVETS production

Descanso de fijación visual panorámica

Camina hacia una ventana o sal al exterior. Durante dos minutos, relaja la mirada y expande de forma consciente tu campo visual para percibir todo tu entorno sin clavar los ojos en un objeto específico.

La visión panorámica activa de inmediato el sistema nervioso parasimpático, el encargado de la relajación y la calma.

