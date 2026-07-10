7 plantas de interior que purifican el aire de tu casa y son muy fáciles de cuidar
Descubre cuáles son las plantas de interior que sí o sí debes tener en tu hogar porque purifican el aire y también son fáciles de cuidar, según expertos
El aire que respiramos dentro de nuestras casas y oficinas suele estar hasta cinco veces más contaminado que el exterior. Por ello, algunas plantas de interior pueden tener ventajas significativas en nuestro bienestar.
Esto debido a que existen toxinas invisibles que son emitidas de forma constante por plásticos, productos de limpieza, pinturas y muebles de madera aglomerada.
Para combatir este problema de salud ambiental sin gastar en filtros eléctricos, se recomienda tener plantas purificadoras, cuya efectividad ha sido avalada por la ciencia y son prácticamente indestructibles y aptas para principiantes en el mundo de la botánica.
¡El acné no es sólo genética! Estos son los hábitos que debes corregir, según la dermatología
Las 7 plantas de interior que purifican el aire de tu casa
- Sansevieria o lengua de suegra
Es una superviviente nata que filtra algunas toxinas presentes en el aire. Posee un metabolismo que libera oxígeno en la noche, ideal para colocar en el dormitorio, y solo debe ser regada una vez a la quincena.
- Potus
Altamente eficiente para absorber el monóxido de carbono. Requiere de riego moderado. Sus ramas colgantes crecen a gran velocidad tanto en lugares iluminados como en rincones con sombra.
- Lirio de la paz
Es la mejor en filtración, absorbe amoníaco, acetona y otros tóxicos. Prospera con luz directa y avisa cuando necesita agua. Requiere de tierra ligeramente húmeda.
- Mala madre
Elimina un gran porcentaje de monóxido de carbono y toxinas de combustión. Se adapta a cualquier temperatura y se replica fácilmente. Tolera la escasez de agua.
- Palmera areca
Funciona como un humidificador ambiental natural, aporta frescura a las habitaciones. Su riego debe ser regular y es mejor tenerla con sustratos que no se sequen por completo.
- Árbol de caucho
Soporta muy bien las plagas y la falta de luz directa en el interior. Solo debe regarse cuando se note que los primeros dos centímetros de la tierra están secos al tacto.
- Drácena marginata
Su aspecto de palmera estilizada decora cualquier rincón de tu hogar y es sumamente resistente a la sequía gracias a sus troncos. El exceso de agua será su enemigo, ya que el riego que requiere es muy escaso.