7 plantas de interior que purifican el aire de tu casa y son muy fáciles de cuidar

El aire que respiramos dentro de nuestras casas y oficinas suele estar hasta cinco veces más contaminado que el exterior. Por ello, algunas plantas de interior pueden tener ventajas significativas en nuestro bienestar.

Esto debido a que existen toxinas invisibles que son emitidas de forma constante por plásticos, productos de limpieza, pinturas y muebles de madera aglomerada.

Para combatir este problema de salud ambiental sin gastar en filtros eléctricos, se recomienda tener plantas purificadoras, cuya efectividad ha sido avalada por la ciencia y son prácticamente indestructibles y aptas para principiantes en el mundo de la botánica.

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Las 7 plantas de interior que purifican el aire de tu casa

Sansevieria o lengua de suegra

Es una superviviente nata que filtra algunas toxinas presentes en el aire. Posee un metabolismo que libera oxígeno en la noche, ideal para colocar en el dormitorio, y solo debe ser regada una vez a la quincena.

Potus

Altamente eficiente para absorber el monóxido de carbono. Requiere de riego moderado. Sus ramas colgantes crecen a gran velocidad tanto en lugares iluminados como en rincones con sombra.

Las plantas de interior que purifican el aire de tu casa|Pexels: Lucas Oliveira

Lirio de la paz

Es la mejor en filtración, absorbe amoníaco, acetona y otros tóxicos. Prospera con luz directa y avisa cuando necesita agua. Requiere de tierra ligeramente húmeda.

Mala madre

Elimina un gran porcentaje de monóxido de carbono y toxinas de combustión. Se adapta a cualquier temperatura y se replica fácilmente. Tolera la escasez de agua.

Palmera areca

Funciona como un humidificador ambiental natural, aporta frescura a las habitaciones. Su riego debe ser regular y es mejor tenerla con sustratos que no se sequen por completo.

Estas son las mejores plantas de interiores que te ayudarán a limpiar el aire|Pexels: indy D’Silva

Árbol de caucho

Soporta muy bien las plagas y la falta de luz directa en el interior. Solo debe regarse cuando se note que los primeros dos centímetros de la tierra están secos al tacto.

Drácena marginata

Su aspecto de palmera estilizada decora cualquier rincón de tu hogar y es sumamente resistente a la sequía gracias a sus troncos. El exceso de agua será su enemigo, ya que el riego que requiere es muy escaso.

