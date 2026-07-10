5 cenas al estilo MasterChef 24/7 que puedes preparar por menos de 200 pesos

Cocinar con la técnica, el emplatado y el presupuesto bajo control es el verdadero reto de un cocinero profesional. En las estaciones de MasterChef 24/7, el manejo inteligente de la despensa y el aprovechamiento de los insumos locales son claves para ganarse los aplausos de los jueces sin vaciar la cartera.

Llevar esa misma magia a tu mesa a la hora de la cena no requiere de ingredientes exóticos ni de un gasto excesivo; con creatividad y una inversión menor a 200 pesos en el mercado local, puedes diseñar platos dignos del balcón de salvación.

¿Cómo cenar por menos de 200 pesos al estilo MasterChef 24/7?

Aquí te presentamos cinco propuestas de cenas balanceadas, llenas de sabor y con una presentación impecable para consentir a tu familia.

Tacos de calabacita de invierno y elote

Utiliza calabazas locales o moscada picadas en cubos pequeños, saltéalas con granos de elote tierno, cebolla y un toque de epazote. Sírvelas sobre tortillas de maíz calientes y decora con queso fresco desmoronado para un emplatado rústico pero sofisticado.

Sándwich gourmet de aguacate y queso

Eleva el clásico sándwich utilizando pan de caja dorado con mantequilla. Rellénalo con láminas perfectas de aguacate maduro, queso Oaxaca para fundir y unas rodajas de pimiento morrón asado a la plancha para aportar dulzura y textura crujiente.

Panuchos exprés de pollo

Inspirados en la gastronomía yucateca que tanto brilla en el reality, puedes preparar este clásico abriendo tortillas de maíz hechas a mano, rellenándolas con una capa fina de frijoles negros refritos y pasándolas por un poco de manteca. Corona con pechuga de pollo deshebrada, jitomate y cebolla morada curtida con habanero. Un plato crujiente y rendidor.

Tostadas de tinga de zanahoria

Una opción ligera y muy económica. Ralla zanahorias y cocínalas a fuego lento con cebolla fileteada y una salsa de jitomate con chile chipotle. Sírvelas sobre tostadas crujientes con un espejo de crema y lechuga finamente picada.

Ensalada tibia de pepino, jitomate y huevo duro

Rebana jitomates jugosos y pepinos frescos en rodajas (mantenlos a temperatura ambiente para preservar su firmeza). Acompáñalos con huevo cocido en cuartos para aportar la proteína y adereza con un hilo de aceite, limón y sal gruesa.

