El método curly es una rutina de cuidado capilar pensada para respetar la forma natural de los rizos, mantenerlos hidratados y evitar que pierdan definición por el uso de productos agresivos. Su objetivo principal es que los chinos se vean más formados, suaves y con menos frizz, sin depender de planchas, cepillos agresivos o tratamientos que resequen el cabello, rtanto en hombre como para mujer. En el caso de Memo Ochoa, sus rizos destacan porque se ven naturales, con volumen controlado y movimiento. Para lograr un efecto parecido, no basta con aplicar crema para peinar: hay que cuidar desde el lavado hasta el secado.

Cómo hacer el método curly paso a paso para lucir unos chinos increíbles como los de Memo Ochoa

Cepillar el pelo cuando está seco, aplicar demasiado producto o dormir sin protegerlo son hábitos que afectan su apariencia. Corregir estos pequeños descuidos ayuda a conservar el volumen, reducir el encrespamiento y prolongar el efecto de una buena rutina de cuidado.



Haz un lavado de limpieza profunda. Primero se realiza un lavado final, también conocido como final wash. Este paso consiste en lavar el cabello con un champú clarificante para retirar residuos de productos anteriores. Solo se hace una vez, al iniciar el método.

Qué es y cómo se hace el método curly, para tener los chinos perfectos como Memo Ochoa|Canva Lava e hidrata correctamente. El lavado habitual debe hacerse con un champú suave, libre de sulfatos, siliconas y parabenos. Luego se aplica acondicionador abundante y se desenreda el cabello mientras está muy mojado, de preferencia con los dedos o con un peine de dientes anchos. Define los rizos con la técnica scrunch. Con el pelo todavía empapado, se aplica crema para peinar o activador de rizos. Después se hace la técnica scrunch, que consiste en apretar los mechones de abajo hacia arriba para ayudar a que el chino tome forma.

Qué es y cómo se hace el método curly, para tener los chinos perfectos como Memo Ochoa|Canva Aplica un gel para fijar la forma. Una vez distribuida la crema, incorpora un gel compatible con el método curly utilizando nuevamente la técnica scrunch. El gel crea una ligera capa protectora alrededor de cada rizo que mantiene su forma mientras el cabello se seca. Seca sin generar frizz. Evita frotar con una toalla común. Lo ideal es usar una camiseta de algodón o una toalla de microfibra. También puedes dejarlo secar al aire o usar difusor con temperatura baja.

Ver esta publicación en Instagram Rompe la capa del gel. Cuando el cabello esté totalmente seco, se rompe la capa dura del gel haciendo nuevamente scrunch con las manos. Así los rizos quedan suaves, definidos y con movimiento.

El toque del método curly al estilo Memo Ochoa

Para acercarte al look de Memo Ochoa, el corte también importa. Las capas ayudan a que los rizos tengan volumen sin verse pesados ni esponjados. Además, conviene evitar el calor excesivo y apostar por productos hidratantes con ingredientes como aloe vera, aceite de coco o manteca de karité.