Carmen eligió a los grupos para la gala de hoy jueves 9 de julio en MasterChef 24/7: así quedaron divididos

Carmen es la portadora del "Pin del Chef", lo que le da el poder de elegir a los grupos o equipos que participarán en las galas de cada noche en MasterChef 24/7. Para hoy jueves 9 de julio, la cocinera ya seleccionó a los cocnursantes que tendrán la oportunidad de defender su lugar en la competencia y así fue como quedaron divididos.

Cómo quedaron los equipos de MasterChef 24/7 para hoy 9 de julio

La tarde de este jueves, previo a la gala de esta noche, Carmen recibió las instrucciones de dividir a los cocineros con delantal blanco en dos grupos de 6 participantes. De acuerdo con lo que ha pasado en otros "Jueves de delantal negro", estos concursantes podrían enfrentarse en un mano a mano para elegir al mejor, quien tendrá la oportunidad de subir al balcón y alejarse del mandil negro y por lo tanto de la eliminación del domingo.

Los cocineros ya quedaron organizados para la noche de este jueves.

"CARMEN, el PIN DEL CHEF tiene beneficios. Divide a los cocineros con mandil blanco en 2 grupos de 6 cocineros. Piensa bien tu decisión, pues de cada grupo saldrán uno o más delantales negros", fue la instrucción que recibió en la pantalla del anfiteatro.

Así quedaron los grupos para cocinar este 9 de julio.

Grupo 1:



Ramaha Emmanuel Flor Antrax Claudia Michelle

Grupo 2:



Ixdit Camila Carmen Nora Jazmín Lancer

En balcón:



Daniela

Julio

Luis

¿Qué pasará este jueves en MasterChef México 2026?

Los "Jueves de delantal negro" en MasterChef México 2026 son un momento clave para los cocineros del reality, ya que representan la oportunidad de subir al balcón para algunos y acompañar, en esta ocasión, a Daniela, Julio y Luis, quienes ya están arriba luego de ser los ganadotes en la "Batalla por equipos" del miércoles.

Aunque algunos de los cocineros lograrán esquivar la eliminación, otros deberán seguir luchando en la competencia de cocina y será en el "Viernes de salvación" cuando suban al balcón.

Por lo pronto, en esta noche de gala del jueves 9 de julio, los cocineros harán todo lo posible y según los grupos organizados por Carmen, los concursantes de los mismos bandos podrían encontrarse en una batalla cara a cara y platillo contra platillo.

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.