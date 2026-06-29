Peluches de Paw Patrol: cómo tejer amigurumis paso a paso para que tu hijo aprenda a dormir solo

Los peluches de Paw Patrol tejidos a mano se han convertido en una de las manualidades favoritas para consentir a los niños. Además de ser adorables, estos amigurumis pueden transformarse en compañeros de descanso que ayuden a los pequeños a sentirse seguros durante la noche y aprender a dormir solos. Lo mejor es que no necesitas ser un experto en crochet para crear versiones inspiradas en sus personajes favoritos.

Cómo tejer un amigurumi de Chase: paso a paso

Chase es uno de los personajes más queridos de Paw Patrol gracias a su valentía y liderazgo. Para tejerlo, necesitas hilo azul, café, beige y negro, un gancho de crochet adecuado para el grosor del estambre, relleno de fibra sintética y ojos de seguridad.

Comienza realizando un anillo mágico para formar la cabeza y aumenta las puntadas en cada vuelta hasta conseguir una esfera uniforme. Después, teje el hocico con hilo beige y cose las orejas en color café. Una vez lista la cabeza, continúa con el cuerpo utilizando hilo azul para representar su característico uniforme de policía.

Cómo tejer un amigurumi de Rubble de Paw Patrol: paso a paso

Si tu hijo prefiere a Rubble, el simpático bulldog constructor, puedes seguir el mismo procedimiento básico de tejido. La principal diferencia estará en los colores, ya que necesitarás hilo amarillo, beige y café claro para recrear su característico traje.

Teje primero la cabeza y luego el cuerpo por separado para facilitar el armado del personaje. Agrega pequeños detalles como su casco o bolsillo frontal utilizando cambios de color durante el tejido. Estos elementos harán que el personaje luzca más realista y fácilmente reconocible para los niños.

Tips para que tu peluche amigurumi de Paw Patrol quede hermoso

Los pequeños detalles son los que convierten un amigurumi sencillo en un peluche único y especial. Una vez terminado el muñeco, puedes personalizarlo con bordados sencillos para resaltar la nariz, las cejas o las placas de identificación de cada cachorro. También es recomendable utilizar relleno suave para que el peluche resulte cómodo al abrazarlo durante la noche.

Peluches amigurumis de Paw Patrol.|(Pinterest)

Si deseas crear una colección completa de Paw Patrol, puedes elaborar personajes como Skye, Marshall o Zuma utilizando la misma técnica. Solo necesitarás adaptar los colores y accesorios característicos de cada integrante de la Patrulla Canina.

Estas manualidades de Paw Patrol no solo permiten crear regalos hechos a mano, también pueden convertirse en aliados para la hora de dormir. De acuerdo con Hola, los peluches brindan seguridad, acompañamiento y confort emocional durante la infancia, beneficios que pueden favorecer rutinas de descanso más tranquilas y ayudar a que los pequeños se sientan acompañados al momento de dormir solos.