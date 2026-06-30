Recicla las cajas de leche con estas 3 increíbles ideas DIY

El reciclaje está tomando mucho protagonismo en la actualidad ya que es la manera de poder disminuir los residuos del planeta y crear nuevos objetos útiles. En este caso si tenemos buenas recomendaciones para las cajas de leche vacías que terminan en la basura.

Las cajas de leche son un gran recurso ya que nos permiten poder crear organizadores caseros con las técnicas de bricolaje. Al poseer una estructura firme puede darnos seguridad a la hora de guardar los objetos.

¿Cómo reciclar cajas de leche?

Antes de empezar con cualquiera de estas ideas, debes procurar hacer lo siguiente:



Primero vaciar completamente la caja.

Lava la caja con agua para eliminar los restos de leche.

Dejarla secar por completo para evitar humedad o malos olores.

Procede cortar los bordes con cuidado y cúbrelos con cinta adhesiva si llegan a quedar filosos.

Cuando hayas cumplidos los pasos vas a decorar las cajas con papel autoadhesivo, tela, pintura o simplemente utilizarse tal como está.

Organizadores individuales para ropa interior

Para llevar a cabo esta idea tienes que cortar la parte superior de varias cajas para obtener recipientes de la misma altura. Después vas a colocar uno junto a otro dentro del cajón para tener compartimientos individuales donde puedes guardar medias, ropa interior, pañuelos, cinturones o accesorios pequeños.

Para utilizarlo debes enrollar la prenda dentro del compartimiento y así encontrarás todo fácilmente.

Esta es una increíble idea.|Pinterest

Bandejas para cosméticos, cubiertos o cables

También puedes utilizar la caja para tu maquillaje, por lo que debes acostar el elemento y retirar las caras largas. Así vas a obtener una bandeja resistente. Aquí puedes guardar maquillaje, brochas, cubiertos, cargadores, útiles escolares, etc.

Separadores modulares

Por último, tenemos esta idea en la que debes abrir la caja completamente y cortar tiras de cartón del mismo tamaño. Luego realizar ranuras para encastrarlas entre sí formando una cuadrícula ajustable. Es una buena idea para guardar botones, accesorios, bijouterie, sobres de té, elementos de costura, etc.

