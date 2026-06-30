Alejandro Fernández revela que padece depresión y ansiedad: “Es algo súper serio”

Alejandro Fernández atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, luego de ofrecer un concierto histórico en La Minerva, en su natal Guadalajara, Jalisco. Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas para “El Potrillo”. A través de un reciente encuentro con medios de comunicación, el cantante se sinceró sobre su salud mental al revelar que enfrenta depresión y ansiedad.

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Según compartió, el intérprete de “Nube Viajera” ha estado trabajado de la mano de especialistas para hacer frente a estas emociones. Bajo esta línea, el artista insta a sus seguidores - y el público en general - a quitarse esos “tabús” sobre la salud mental y buscar apoyo profesional en caso de ser necesario. “Es algo súper serio”, aseguró El Potrillo. “Si sienten algo, alguna necesidad, que no les dé pena. Que se quiten esos tabús, porque es súper serio. Yo creo que es uno de los problemas más fuertes que tenemos en México".

Alejandro Fernández revela que enfrenta depresión y ansiedad

Tras sincerarse sobre su salud mental, Alejandro Fernández también compartió cómo se encuentra su vida sentimental junto a su pareja Karla Laveaga, con quien no descarta llegar al altar. No obstante, en lo que respecta a la posibilidad de convertirse nuevamente en padre, El Potrillo dejó en claro que esa etapa de su vida ha quedado atrás.

Alejandro Fernández, agradecido por su rotundo éxito en La Minerva

Las declaraciones de Alejandro Fernández se producen tras uno de los más grandes hitos en su carrera: su presentación en La Minerva. El intérprete de “Como quien pierde una estrella” ofreció un show completamente gratuito, titulado “La Serenata Más Grande del Mundo”, en su natal Guadalajara, Jalisco, donde rompió récord al reunir a más de 270 mil personas.

El evento se celebró el pasado jueves, 25 de junio, y contó con la participación especial de sus hijos, Alex y Camila Fernández; así como de otros dos grandes artistas de la música mexicana: Julión Álvarez y Alfredo Olivas.

“Fue algo que no nos esperábamos ni nosotros (...) Nunca nos lo imaginamos. Muy agradecido con mi tierra, con Jalisco, que siempre desde el principio me abrió las puertas y ha sido una de mis mejores plazas”, señaló Alejandro para el lente de Ventaneando.