5 cortes de cabello que ayudan a disimular las orejas prominentes

El corte de cabello adecuado puede hacer mucho más que renovar tu imagen. También ayuda a equilibrar las facciones del rostro y a destacar aquello que más te gusta de tu apariencia. Si tienes las orejas prominentes y prefieres que pasen más desapercibidas, existen estilos que crean un efecto visual favorecedor sin necesidad de ocultarlas por completo. La clave está en elegir cortes que aporten volumen en los laterales, capas con movimiento o mechones que enmarquen el rostro.

Estos cortes de cabello son perfectos para que las orejas grandes pasen desapercibidas

Si tu intención es disimular las orejas prominentes, conviene evitar los rapados muy altos, los degradados extremos o los peinados completamente recogidos que dejan los costados del rostro totalmente descubiertos. En cambio, optar por cortes con volumen, capas o flequillos suaves ayudará a crear un equilibrio visual y hará que el peinado luzca mucho más favorecedor.

Estos son algunos de los cortes de cabello para mujer que mejor funcionan