5 cortes de cabello que ayudan a disimular las orejas prominentes
El peinado correcto puede cambiar por completo la forma en que se ve tu rostro. Estos estilos ayudan a crear un efecto más equilibrado y hacen que las orejas prominentes pasen mucho más desapercibidas.
El corte de cabello adecuado puede hacer mucho más que renovar tu imagen. También ayuda a equilibrar las facciones del rostro y a destacar aquello que más te gusta de tu apariencia. Si tienes las orejas prominentes y prefieres que pasen más desapercibidas, existen estilos que crean un efecto visual favorecedor sin necesidad de ocultarlas por completo. La clave está en elegir cortes que aporten volumen en los laterales, capas con movimiento o mechones que enmarquen el rostro.
Estos cortes de cabello son perfectos para que las orejas grandes pasen desapercibidas
Si tu intención es disimular las orejas prominentes, conviene evitar los rapados muy altos, los degradados extremos o los peinados completamente recogidos que dejan los costados del rostro totalmente descubiertos. En cambio, optar por cortes con volumen, capas o flequillos suaves ayudará a crear un equilibrio visual y hará que el peinado luzca mucho más favorecedor.
Estos son algunos de los cortes de cabello para mujer que mejor funcionan
- Mullet moderno. El mullet dejó de ser un corte exclusivo de décadas pasadas y regresó con una versión mucho más estilizada. Este look mantiene mayor longitud en la parte trasera y suficiente volumen a los lados, lo que ayuda a equilibrar el rostro y suavizar la apariencia de las orejas.
Además, su acabado desenfadado aporta textura y personalidad, convirtiéndolo en una excelente opción para quienes buscan un estilo actual.
- Bob francés. El French Bob se caracteriza por llevarse a la altura de la mandíbula o un poco más abajo, acompañado de textura natural y, en muchos casos, de un flequillo ligero. Al dejar volumen en los laterales, ayuda a suavizar el contorno del rostro y hace que las orejas no sean el punto de atención.
- Media melena con capas. Si prefieres llevar el cabello más largo, una media melena con capas suaves puede ser una gran alternativa.
Los mechones delanteros caen de forma natural sobre los costados del rostro, ayudando a cubrir ligeramente las orejas y aportando movimiento. Además, este tipo de corte favorece tanto al cabello lacio como al ondulado y resulta muy fácil de peinar.
- Corte shaggy. El shaggy es uno de los cortes con más textura y volumen. Sus capas irregulares crean un efecto despeinado muy favorecedor que aporta cuerpo en los laterales del rostro.
Gracias a ese volumen natural, las orejas pasan más desapercibidas y el peinado adquiere un aspecto fresco, moderno y juvenil.
- Wolf Cut. El Wolf Cut combina capas marcadas con mucho movimiento, creando un volumen natural alrededor del rostro. Gracias a ese efecto despeinado, los laterales adquieren mayor protagonismo y ayudan a equilibrar las facciones.