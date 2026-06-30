Muere famoso presentador de televisión a los 55 años tras una larga enfermedad; la tragedia llega semanas después del fallecimiento de su padre

El mundo del periodismo está de luto luego de que se revelara el lamentable fallecimiento de Manuel Gómez Fernández este martes a los 55 años tras sufrir una larga enfermedad. La información fue confirmada por Aragón TV, cadena donde conducía el informativo matutino Buenos Días Aragón. Esta noticia conmovió a toda España entera, especialmente porque llega pocas semanas después del fallecimiento de su padre, ocurrido durante este mismo mes.

También te puede interesar: Confirman la muerte de la comediante Gabriela Fleritt, su hija y su nieto tras el terremoto en Venezuela; solo un menor sobrevivió

¿Quién fue Manuel Gómez Fernández?

Este periodista era reconocido en España por combinar la política con el periodismo de una forma muy diferente a la que posiblemente estés pensando. Resulta que entre 1995 y 2007 fue diputado autonómico del Partido Popular en Les Corts Valencianes, donde llegó a participar en distintas legislaturas durante los gobiernos de Eduardo Zaplana, José Luis Olivas y Francisco Camps.

Sin embargo, aunque trabajó duro como político, su verdadera vocación siempre fue la comunicación y, una vez terminada su carrera política, volvió a trabajar como periodista en distintos medios nacionales y regionales.

Una trayectoria marcada por su pasión por informar

En España la gente siempre lo recordará por su pasión y profesionalismo frente a cámara. Manuel Gómez Fernández fue el rostro de diferentes medios a lo largo de su carrera, como La 8 TV Mediterráneo, Intereconomía TV, Negocios TV, Capital Radio y la Cadena SER en Dénia.

Su última etapa profesional la llevó a cabo en Aragón TV, donde primero trabajó como corresponsal en Madrid y posteriormente asumió en 2024 la conducción de Buenos Días Aragón. Esto último fue para él un sueño hecho realidad, pues reveló en una entrevista que ser conductor informativo de un programa había sido su más grande sueño desde muy joven.