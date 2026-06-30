FOTOS: Ángela Aguilar estrena RADICAL cambio de look y la comparan con Belinda. “Aunque se vista de seda”

Con el paso de los años, el look más emblemático de Ángela Aguilar ha consistido en llevar el pelo corto, casi siempre con un corte bob o incluso un lob. Sin embargo, en ocasiones también sorprende con radicales cambios, y hace algunas horas apareció en redes sociales con unas elegantes extensiones, que han dividido opiniones entre los usuarios.

El stylist conocido como Jonathan Alexis VC reveló una imagen de la cantante de regional mexicano con un look de extensiones que al parecer está estrenando, además de un nuevo tono en el pelo. "Diseño de color para mi querida amiga", escribió el especialista en belleza. "En este lindo diseño resaltamos la elegancia con un corte lindo y fino que hace armonía con su rostro, un color delicado que hace match con su colorimetria y, por supuesto, quedó encantada".

Anteriormente el stylist también ha mostrado el trabajo que ha hecho para figuras públicas como Kenia Os y la influencer Priscila Escoto. También había trabajado para Ángela Aguilar a mediados de 2025, en ese entonces le hizo un matiz, tratamiento capilar y extensiones.

En una de sus más recientes publicaciones en Instagram, realizada el 9 de mayo, Ángela Aguilar lucía su característico cabello corto por encima del hombro. Recientemente también se le ha visto con un sofisticado look recogido con postizos, para acompañar a Christian Nodal en el escenario.

Comparan el nuevo look de Ángela Aguilar con el de Belinda

En la sección de comentarios de la publicación que hizo Jonathan Alexis VC, inmediatamente surgieron comparaciones entre Ángela Aguilar y Belinda, debido al tono oscuro que en meses recientes se le ha visto a la intérprete de "Luz sin gravedad". "Trae el pelo como Belinda" y "se parece al tono que usa Belinda ahorita", dicen algunos de los usuarios.

"A ver si esas extensiones sí las cuida, se ve que es bien malhechota", "ahora sin filtro", "nomás no queda" y "aunque se vista de seda", son algunos de los comentarios negativos y fuertes críticas que el nuevo look de Ángela Aguilar ha recibido. "Cámbiala pero por otra", escribió alguien más.

En la publicación también hay una gran cantidad de comentarios positivos por parte de los fans de Ángela: "Qué belleza de mujer", "amé el resultado", "hermosísimo trabajo", "mirada de impacto" y "le resaltó el color de sus ojitos", son algunos de los más destacados.