Ismael revela quién es su favorito para ganar MasterChef 24/7: “Se defiende muy bien en la cocina”

El paso de Ismael en MasterChef 24/7 fue muy breve, pero le dio el tiempo suficiente para conocer a sus compañeros y darse cuenta de quiénes son los que tienen mejores capacidades en la cocina. Es por esto que el "Perro del mal" cree que hay una persona que ya está dando indicios de que podría arrasar con el 1er lugar siempre y cuando no vuelva a cometer un error que le valió un fuerte regaño de los jueces.

Se trata de Flor, quien ha destacado no solo por su sazón, sino porque tiene seguidores que la apoyan con todo en las votaciones y la han hecho ganadoras de varios retos. Por lo que el cocinero piensa que la guerrerense es una contrincante de cuidado para llevarse el premio.

"Yo siento que Flor, porque viene muy fuerte en la cocina y viene muy fuerte con el fandom. O sea, casi todo lo que ha sido en votación lo ha ganado Flor la mayoría de las veces. Entonces, sí viene muy fuerte y se defiende muy bien en la cocina", explicó el séptimo eliminado de MasterChef 24/7.

Flor es la cocinera más fuerte de MasterChef 24/7, según Ismael|ESPECIAL

El error de Flor que le podría costar su lugar en MasterChef 24/7, según Ismael

A pesar del gran talento culinario que tiene Flor y que ha demostrado en las pruebas de la cocina más famosa de México, Ismael considera que su ahora excompañera tiene en contra las decisiones que toma cuando está sometida a mucha presión. Esto porque piensa que el haberle pedido salsa a Camila estuvo mal y ella perfectamente pudo haberlo solucionado por sí misma.

Ismael ya dijo quién cree que va a llegar a la final. 😀👌🏼#MasterChefMx 24/7, lunes a viernes 8:30 p.m. y domingos 8:00 p.m. por #AztecaUno. 📺⁣⁣

Acceso Total en #DisneyPlus. 📲 pic.twitter.com/9kUyeyBcsD — MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Mᴇ́xɪᴄᴏ (@MasterChefMx) June 30, 2026

Así que el "Perro del mal" señaló que si esta práctica se volviera a repetir, ahora ni su sazón ni sus votos podrían salvarla y destacó la importancia de aprender a solucionar improvisando con los recursos disponibles. Ya que los mismos jueces le dijeron que había otras formas de arreglarlo que no involucraran tomar preparaciones de los demás.

"No puede pasar el error de aceptar salsa "prestada" de Cami. Ahí averíguatelas, como dijo el Chef Herrera, échale agua, redúcelo otra vez, pero no dependas de los demás. Ese error le puede costar la eliminación. Por más buena que seas, por más fandom que tengas. Ese error en domingo y se va", concluyó Ismael, que solo duró una semana en MasterChef 24/7 y dejó a Nora como la única nueva participante.