La iluminación blanca intensa ha ganado terreno en los últimos años, ya que en algunas ocasiones son focos ahorradores, dejando en el olvido a la cálida amarilla. No obstante, en este 2026 hay una nueva tendencia, como lo es la llamada invisible, que tiene como cualidad pasar desapercibida en el diseño de interiores. Estas son las 5 opciones para reemplazar el escurridor de platos por soluciones más aesthetic.

De acuerdo con un artículo del portal Hola, la iluminación invisible se integra de forma discreta en el techo, a ras de piso o detrás de muebles, a fin de que las personas se fijen más en la decoración del hogar o recinto que en el foco intenso del lugar. Conoce las 6 alternativas para reemplazar las vitrinas por almacenamiento más minimalista.

Opciones para sustituir la intensa iluminación

1. Muebles iluminados: Este tipo de iluminación gana terreno, sobre todo en eventos al aire libre. No obstante, también quedan bien en el interior de la casa, como lo es en la cocina. Para este espacio se recomienda usar luz cálida en la vitrina o desayunador.

3 opciones para sustituir la iluminación blanca intensa por ambientes más invisibles|Pinterest

2. Tipo cine: Si quieres tener un cine en tu propia casa, puedes alumbrar la sala con iluminación invisible. Para ello, puedes instalar tiras led o de diferentes colores, para crear un ambiente dramático. Lo ideal es instalarlas detrás de la televisión o a ras de suelo. Lo mejor de todo es que reduce la fatiga visual.

3 opciones para sustituir la iluminación blanca intensa por ambientes más invisibles|Pinterest

3. Escaleras: Si quieres darle a tu casa un ambiente vanguardista y elegante, esta es la mejor opción, a fin de resaltar la arquitectura del espacio, sin la necesidad de tener bombillas visibles y luces incandescentes.

3 opciones para sustituir la iluminación blanca intensa por ambientes más invisibles|Pinterest

¿Luz blanca o amarilla?

La luz blanca es ideal para estudiar y trabajar en oficinas, ya que incita a laborar y a concentrarse. Además, previene el cansancio y la fatiga visual. Mientras que la iluminación amarilla porta calidez al hogar, debido a que crea un ambiente de relajación y descanso.