Las vitrinas tradicionales de madera fueron por muchos años el mueble de almacenamiento de trastes, pues es muy común verlo en la casa de los abuelos o con tintes clásicos. Ahora en el mercado hay diferentes alternativas que le van mejor a los hogares modernos por ser minimalistas. Estas son las 5 opciones para reemplazar el escurridor de platos por soluciones más aesthetic.

Las vitrinas con cajones de madera y detalles ornamentales dominaron el mercado durante varios años y no solo fungieron como almacenamiento, sino también como parte de la decoración de comedores o grandes salones. Estas son las 6 opciones para reemplazar las sillas del comedor por alternativas más modernas y cómodas.

Los reemplazos de las vitrinas

1. Repisas: Esta opción es moderna y le dará un ambiente limpio a tu comedor. Puedes elegir la repisa flotante del color de la madera o pintarla en blanco.

6 alternativas para reemplazar las vitrinas por almacenamiento más minimalista|Pinterest

2. Gabinete cerrado: Esta pieza que reemplaza a la vitrina abarca desde el piso hasta el techo. Lo mejor es que sea del mismo tono de la pared.

6 alternativas para reemplazar las vitrinas por almacenamiento más minimalista|Pinterest

3. Tipo carrito: Es una buena idea si no tienes mucho espacio en tu casa. Lo mejor de todo es que algunos modelos también sirven como encimera o desayunador.

6 alternativas para reemplazar las vitrinas por almacenamiento más minimalista|Pinterest

4. Empotrados: Estos huecos te serán de gran ayuda para colocar los trastes. Son buena opción guardar los trastes en la cocina y almacenar libros en las habitaciones.

6 alternativas para reemplazar las vitrinas por almacenamiento más minimalista|Pinterest

5. Cajas organizadoras: Este tipo de cajas te ayudará a almacenar todos tus trastes en caso de que no tengas una vitrina. Son una de las opciones más baratas y, para que no haya contaminación visual, puedes guardarlas en un mueble.

6 alternativas para reemplazar las vitrinas por almacenamiento más minimalista|Pinterest

6. Alacenas: Estos muebles o gabinetes superiores vienen integrados en las cocinas modernas, por lo que no hay necesidad de gastar en una vitrina clásica, ya que en estos compartimentos puedes almacenar tanto los trastes como la despensa de la semana.