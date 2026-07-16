3 tipos de plantas de interior que la psicología ambiental recomienda en tu escritorio

La psicología ambiental demuestra que integrar la naturaleza en las estaciones de trabajo mitiga de forma inmediata los estragos del estrés corporativo. Existen algunas plantas de interior que pueden ayudar a tener un ambiente más productivo.

Esto debido a que las decoraciones naturales activan la teoría de la restauración de la atención, pues el cerebro experimenta una micro-pausa cognitiva restauradora al mirar las formas orgánicas y los tonos verdes, permitiendo que los circuitos ejecutivos se recarguen de energía limpia sin perder el enfoque laboral.

Establecer un santuario botánico en tu lugar de trabajo ofrece una alternativa ergonómica de bajo impacto que transforma el rendimiento diario y purifica el aire de las toxinas emitidas por los aparatos electrónicos.

Ventaneando | Programa completo 15 de julio de 2026

Las 3 mejores plantas para el escritorio según la psicología ambiental

Sansevieria o planta de la serpiente

Es la planta ideal para profesionales que experimentan una alta carga mental o que no tienen tiempo para los cuidados complejos.

Al ser una de las especies más resistentes del reino vegetal, sobrevive con poca luz y riegos mínimos, lo que evita que el usuario experimente la culpa o frustración psicológica de ver morir a una planta de escritorio.

Su estructura vertical y líneas limpias transmiten una sensación visual de orden, estabilidad y resiliencia en el entorno de trabajo.

Las mejores plantas de interior para tener en tu oficina|Pexels: Mustafa Akın

Potos o julieta

Sus hojas verdes con matices dorados en forma de corazón y su naturaleza colgante o trepadora rompen de forma drástica con las líneas rectas, rígidas y monótonas del mobiliario de oficina tradicional.

Mirar sus hojas caer de forma orgánica estimula el pensamiento lateral y flexibiliza la mente, facilitando la resolución de problemas complejos.

El potos es una de las mejores plantas de interior para despejar la mente|RICARDO ROJAS

Lirio de la paz o cuna de Moisés

Esta planta es muy respetada en la psicología ambiental debido a sus flores blancas y su verde intenso, una combinación cromática que el cerebro asocia con sentimientos de paz, limpieza y tregua.

Es perfecta para oficinas dode se gestionan crisis, atención al cliente o negociaciones tensas, ya que actúa como un calmante visual que disminuye el enojo y la frustración.

