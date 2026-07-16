Manualidades de Pocoyó: 4 ideas para fomentar la destreza, pensamiento lógico y creatividad en los niños y niñas

Nos encontramos en un periodo vacacional actualmente, es por eso que lo mejor es aprovechar este tiempo libre para que los pequeños realicen actividades como divertidas manualidades. En esta ocasión te presentamos ideas muy creativas y originales para que los niños y niñas desarrollen destrezas, pensamiento lógico y toda su creatividad.

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Manualidades de Pocoyó: 4 ideas para fomentar habilidades, pensamiento lógico y creatividad en los más pequeños

Para realizar estas manualidades necesitarás materiales fáciles de conseguir como hojas de colores, cartoncillo o cartulina, plastilina de colores, cinta adhesiva y plumones. Puedes realizar las manualidades y tener de fondo la serie animada; esto hará que los pequeños pasen un momento muy agradable.

Manualidades de Pocoyó: Cubo con Pocoyó

Para realizar esta manualidad deberás hacer un cubo en una hoja de papel en color rosa. Posteriormente tendrás que hacer una tira con el mismo papel en forma de trenza de dos que forme una especie de acordeón, una vez lista la colocarás dentro del cubo. En la punta pondrás la figura de Pocoyó, está la puedes hacer con ayuda de una imagen para que te quede idéntica, coloreala con el típico traje azul del personaje. Puedes personalizar el cubo como lo prefieras.

Manualidades de Pocoyó: Figuras en 3D

Esta manualidad consiste en dibujar sobre cartoncillo de color (o bie, lo puedes forrar) una plantilla para formar la figura de Pocoyó o del pato en 3D. Solo deberás recortar muy bien y pegar según las indicaciones. Esta figura permitirá que los pequeños desarrollen pensamiento logico al momento de armar las piezas.

Manualidades de Pocoyó: Figuras de plastilina

Esta manualidad, como su nombre lo dice, consiste en hacer figuras de Pocoyó con plastilina de color. Pueden ser del tamaño que más lo prefieras. Se pueden recrear todos los personajes de la serie animada como Pato, Elly, Loula, Pajaroto, Bea, Nina, o Pocoyó. Estas figuras funcionan como decoración o juguetes por lo que tienen más de una función.

Manualidades de Pocoyó: Cubo en hoja de cuaderno

Esta es una de las ideas más fáciles de hacer. En una hoja de cuaderno cuadriculada dibujarás una plantilla para hacer un cubo con la figura de Pocoyó; es importante que la colores en tono azul, pegala sobre cartoncillo para que el material sea duradero y arma el cubo. Es perfecto para decorar cualquier espacio.