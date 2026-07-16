Cómo reemplazar el clásico árbol de jade por esta planta que soporta mejor los cambios de temperatura

El Árbol de Jade es una de las plantas de interior más populares de todas, y que su nombre científico es Crassula Ovata y que tiene un fuerte simbolismo para el bienestar personal y emocional, teniendo en cuenta que se la asocia a la riqueza y la abundancia. Sin embargo, más allá de ser una buena opción para la decoración de los ambientes, los especialistas aseguran que quedará en el olvido y que será reemplazada por una planta que soporta mejor los cambios y es más resistente.

Entre las características que debemos mencionar del Árbol de Jade es que pertenece a la familia de las suculentas, en donde son plantas con hojas cerradas, pero a diferencia de otras especies, tiene tallos gruesos, visibles y característicos debido a que creció en las montañas rocosas de Mozambique y Sudáfrica. Además, crece alrededor de un tallo central y con hojas que brotarán para darle una bella forma.

Esta planta se ha convertido en un clásico de muchos hogares, y es que el Árbol de Jade está relacionado con la riqueza y el dinero. Sin embargo, los especialistas en jardinería aseguran que esta especie quedará en el olvido y será reemplazado por otra planta que se destaca por soportar mejor los cambios y es mucho más resistente.

La planta que reemplazará al árbol de Jade

La planta que reemplazará al Árbol de Jade y que se destaca por ser más resistente y soporta mejor los cambios es la Zamioculca, que se ha consolidado como la opción perfecta para decorar departamentos urbanos hasta oficinas modernas. Además, se destaca por su estética, sus hojas carnosas, firmes y con un imponente brillo natural que aportará un aire fresco.

Características de la Zamioculca

Otro de los beneficios que posee esta planta es que es perfecta para principiantes o para quienes no están demasiado tiempo en el hogar y que crecerá perfectamente en rincones con sombra o poca luz natural. A su vez, sus raíces y hojas son reservorias de agua, por lo que no necesitará un riego constante y mantendrá su verde intacto ante los bruscos cambios de temperatura.