La psicología revela qué significa no querer tener hijos

En la actualidad, cada vez hay más adultos que deciden no tener hijos, especialmente la generación Millennials y la generación Z, las cuales han marcado un notable cambio respecto a la idea de crear una familia propia. Según la psicología, esto se debe a ciertos factores que han motivado a estas personas a no seguir las normas convencionales.

En el mundo actual muchos sienten un deseo constante de libertad, por eso la sola idea de tener hijos los limita emocional y mentalmente. También inciden las preocupaciones económicas de hoy en día y la salud mental, que juega un rol fundamental.

¿Por qué las personas no quieren tener hijos, según la psicología?

Con base en lo señalado, surge la pregunta de por qué cada vez más personas optan por no tener hijos. La ambición de crecimiento profesional y la posibilidad de viajes constantes aparecen entre las primeras alternativas por las que las personas se inclinan por esta opción.

Para la psicología, este tipo de conducta deja en claro que ha aumentado el individualismo en la sociedad y que el éxito está marcado por logros personales y no con base en tener una familia. De acuerdo a un reciente estudio, muchas mujeres que aún no tienen hijos expresaron no tener la preparación emocional suficiente para asumir una responsabilidad tan grande, y lo mismo sucede con los hombres.

¿Qué otras razones hay para no tener hijos?

Desde distintos ángulos, especialmente desde la psicología, algunas personas han evitado la procreación para evitar repetir patrones. Las experiencias familiares propias, que en muchos casos han sido traumáticas, les ayudaron a decidir no tener hijos a fin de evitar ser igual que sus padres.

Una tercera razón -y no por ella menos importante- es el factor económico. El costo de vida para criar a un niño es muy elevado y por eso muchas personas no han podido si quiera reflexionar en tener una familia.

Por último, otra de las razones por la que las personas deciden no tener hijos es simplemente por su estilo de vida. Se ha producido un cambio social, explica la psicología, que refleja nuevas visiones de ver el mundo en cada cultura. Cada vez se normaliza más la idea de llevar una vida plena sin la necesidad de tener hijos y formar una familia.

Por eso, y según la psicología, la decisión de no tener hijos es una opción validada y aceptada por diferentes razones y esta forma de vida cada día está tomando mayor auge en la sociedad.