3 plantillas de Peppa Pig y George para imprimir y colorear

Las tardes en casa pueden convertirse en una emocionante aventura artística junto a la entrañable Peppa Pig y su maravillosa selección de plantillas infantiles. En esta ocasión, la famosa cerdita y su inseparable hermano menor llegan listos para divertir a toda la familia.

Con estas tres fantásticas plantillas listas para imprimir y colorear, los niños podrán desarrollar su creatividad, mejorar la concentración y disfrutar de momentos inolvidables llenos de color y alegría.

¿Cómo crear tus propias plantillas de Peppa Pig en casa?

Crear tus propias plantillas personalizadas de Peppa Pig y George es una actividad sumamente sencilla y divertida si utilizas la plataforma gratuita Canva. Para comenzar, solo debes crear un diseño en blanco seleccionando el tamaño de hoja A4, lo que garantizará una impresión impecable desde casa.

A continuación, busca elementos o ilustraciones con trazos en blanco y negro de la simpática cerdita y su tierno hermano. Puedes complementar el lienzo agregando elementos decorativos como nubes, paisajes, dinosaurios o el nombre de tu peque en tipografía para colorear. Finalmente, descarga el archivo en PDF para impresión y tendrás listo un libro de colorear totalmente original.

¿Cuáles son las mejores plantillas de Peppa Pig y su hermano George?

A continuación, repasaremos tres plantillas de Peppa Pig para colorear y divertirse junto a los más pequeños:

Peppa Pig en bicicleta

Una divertida plantilla donde se ve a Peppa disfrutando de un alegre paseo al aire libre. Es una opción ideal para practicar el coloreado de su clásico vestido rojo y añadir color a todo el paisaje del jardín.

|Mundo primaria

George en la playa

Un tierno diseño veraniego enfocado por completo en el adorable hermano menor de Peppa. Resulta perfecto para que los más pequeños se diviertan pintando a George jugando en la arena y disfrutando de las olas del mar.

Familia cerdito

Un práctico cuadernillo que reúne a todos los personajes principales en un formato fácil de manejar. Ofrece ilustraciones limpias y en alta resolución que facilitan una impresión impecable directamente desde casa.