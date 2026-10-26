Cómo hacer un contenedor en forma de manzana con una botella de plástico: 3 ideas

Darle una segunda oportunidad a los materiales que tenemos en casa es una de las formas más creativas de cuidar el medio ambiente. Convertir un simple contenedor de refresco en un accesorio decorativo resulta una opción práctica, económica y perfecta para los amantes de las manualidades DIY.

En este tutorial te enseñamos el paso a paso detallado para transformar botellas recicladas en una hermosa pieza con forma de manzana. Descubre lo fácil que es armar este original organizador o dulcero utilizando pintura, foami y mucha imaginación.

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¿Cómo hacer un contenedor con una botella de plástico?

Crear un original contenedor reutilizando materiales que tienes en casa. Esta manualidad es fácil, económico y muy decorativo. Sigue estas sencillas ideas para transformar botellas de refresco en una adorable manzana.

Clásica manzana roja

La versión tradicional que nunca falla. Pinta las bases de plástico con acrílico rojo brillante y complementa la tapa con un tallo de foami café enrollado y una hoja verde. Es una opción ideal para regalar en la escuela o usar como dulcero.

Manzana acaramelada o de feria

Dale un giro divertido y original simulando una manzana cubierta de caramelo. Pinta la base inferior de un tono rojo intenso y la parte superior con un esmalte o pintura dorada, ámbar o marrón translúcido que simule el caramelo escurrido, coronada con su respectivo tallo.

Organizador manzana verde

Perfecta para dar un toque fresco y estético al escritorio. Pinta el recipiente con un tono verde manzana vibrante o un verde menta suave. Añade detalles en foami verde oscuro y una pequeña hoja para guardar clips, ligas y accesorios pequeños con mucho estilo.

¿Qué son las manualidades DIY?

Las manualidades DIY (Do It Yourself o "Hazlo tú mismo") son proyectos creativos donde elaboras, personalizas o reparas objetos decorativos y útiles con tus propias manos. Esta práctica fomenta el reciclaje de materiales cotidianos, estimula la imaginación y permite ahorrar dinero al crear piezas únicas para el hogar sin depender de la fabricación industrial.

