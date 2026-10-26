Kunno advierte un FUERTE cambio de estrategia en La Granja VIP tras ser elegido como Peón otra vez
Luego de que perdió a una de sus más grandes aliadas en La Granja VIP, Kunno ya se dio cuenta de que necesita renovar su juego y reveló cómo lo logrará.
Aunque pensó que ya se había librado de las exigencias del Granero, Kunno tuvo que regresar a ser Peón de La Granja VIP porque sus propios compañeros lo eligieron. Y aunque hubo quienes pensaron que esto sería un "castigo", el influencer lo tomó como una oportunidad de darle un giro a las cosas y ya avisó que a partir de la semana 8, su personalidad y movimientos serán totalmente distintos con tal de complacer a sus fans.
En una charla a solas ante las cámaras, Guillermo (su primer nombre), dijo sentirse entusiasmado por estar en el Peonato, sobre todo porque estará acompañado de Mario "Mono" Osuna. Además, afirmó que se siente más tranquilo sin estar expuesto a las críticas del equipo contrario y siente que podrá hacer cosas que en el dormitorio general casi siempre evita.
"Estoy feliz, la verdad. Siento que voy a poder estar lejos de toda la mala energía que hay del otro lado. Voy a poder descansar aquí, me voy a poder maquillar, voy a poder hablar con ustedes. La verdad es que también es bueno estar de Peón", apuntó el polémico Granjero.
¿Cuál es la nueva estrategia de Kunno? Esto piensa hacer para no quedar eliminado de La Granja VIP
Ahora que se siente confiado porque el público no lo eliminó en la primera oportunidad, Kunno agradeció a los que votaron para que siga en La Granja VIP y aseguró que renovará su personalidad. Esto porque sabe que a sus admiradores les gusta más verlo en una faceta divertida y ocurrente, así que su plan sería priorizar este tipo de contenido y evitar las confrontaciones con cualquiera de sus compañeros, lo que cabe recordar, terminó costándole a Azalia Ojeda quedar fuera de la competencia.
"Gracias a la gente que votó por mí para estar una semana más. La voy a disfrutar, no me voy a meter en problemas que no me tocan y si me tiran responderá. Quiero trabajar, reír, disfrutar, quiero ser el Kunno que a ustedes les gusta. Un Kunno divertido, que no cae en provocaciones, solo que tampoco me voy a dejar", concluyó el influencer, que justo unas horas antes tuvo duros enfrentamientos con Niurka y Pablo Montero.