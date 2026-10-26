5 delineados k-pop para lucir ojos más lindos

El maquillaje de ojos inspirado en el K-pop se destaca por sus delineados delicados y acabados naturales que buscan agrandar visualmente la mirada. Esta tendencia de belleza coreana ofrece opciones para resaltar los ojos sin recargar el rostro.

Existen diferentes estilos que se adaptan a cada gusto y ocasión. Conoce cinco delineados populares y cómo incorporarlos a tu rutina de maquillaje.

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¿Cómo es el maquillaje coreano?

El maquillaje coreano se caracteriza por un acabado natural, una piel luminosa y tonos suaves que realzan las facciones sin recargar el rostro. En los ojos, los delineados finos, las sombras difuminadas y los detalles sutiles ayudan a conseguir una mirada más amplia, fresca y juvenil.

¿Cómo lucir unos ojos más abiertos con delineados K-pop?

Los delineados inspirados en el K-pop se caracterizan por sus trazos sutiles y técnicas que ayudan a resaltar la mirada. Estos cinco estilos permiten conseguir diferentes efectos, desde unos ojos más redondeados hasta una apariencia felina.

Puppy Eyeliner

Este estilo sigue la curva natural del ojo y extiende el trazo exterior ligeramente hacia abajo para crear una mirada más redondeada y dulce. Es ideal para quienes buscan agrandar visualmente los ojos con un acabado delicado.

Delineado recto

Se caracteriza por una línea fina que se prolonga horizontalmente en el extremo del ojo para alargar la mirada sin recargarla. Es una opción versátil para el maquillaje diario, ya que aporta definición y un efecto natural.

Eyeliner felino suave

Este delineado termina con una pequeña punta ascendente que aporta un efecto felino y ayuda a definir los ojos. Su trazo sutil permite conseguir una mirada más intensa sin necesidad de utilizar líneas gruesas.

Delineado inferior con efecto Aegyo Sal

Esta técnica resalta el pequeño volumen natural situado debajo de las pestañas inferiores para dar dimensión a la mirada. Con una sombra marrón clara y un toque de iluminador, se consigue un efecto visual de ojos más grandes y despiertos.

Eyeliner desde el lagrimal

Consiste en prolongar sutilmente el trazo en la esquina interna del ojo para definir su contorno y modificar visualmente su forma. Es ideal para quienes buscan una mirada más alargada y marcada sin recargar el maquillaje.