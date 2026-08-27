3 rincones de tu clóset donde se esconde la humedad y cómo absorberla usando arroz

Abrir el armario por la mañana para elegir el atuendo del día y percibir un sutil pero penetrante aroma a encierro es una señal de alarma que nadie debería ignorar. El olor a humedad en el clóset y en la ropa no solo es un problema de lavado o estética.

De acuerdo con expertos, se trata de la manifestación física de un ecosistema microscópico que se está desarrollando en silencio entre tus prendas.

Los armarios, al ser espacios cerrados, con nula ventilación y propensos a la oscuridad, funcionan como el caldo de cultivo ideal para la condensación del vapor de agua ambiental.

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3 rincones de tu clóset donde se esconde la humedad

La humedad no se distribuye de forma uniforme dentro de un mueble. Para combatirla, debes revisar y blindar estos tres puntos estratégicos:

Las esquinas inferiores de la base

Es el punto más frío del clóset. Al estar en contacto directo con el suelo, resiente los cambios térmicos de la habitación. Además, el calzado usado guarda sudoración residual; si los guardas de inmediato, ese vapor se condensa en las esquinas inferiores del mueble, debilitando la madera.

Los rincones de tu clóset que tienen humedad y cómo eliminarla|Pexels: Dione Neris

La pared trasera pegada a muros exteriores

Si tu armario colinda con una pared que da hacia un baño o la calle, la transferencia térmica es constante. La humedad puede filtrarse por la madera y comenzar a manchar la ropa de color blanco o los tejidos delicados.

El estante superior o altillo

Como es un rincón que pasa meses completamente cerrado y sin movimiento, el aire caliente de la casa sube y se queda atrapado en la parte superior, generando una condensación silenciosa que pudre las fibras textiles.

¿Cómo eliminar la humedad de tu clóset usando arroz?

Usa el método de los vasos abiertos en las esquinas del clóset o en los estantes. Solo llena pequeños recipientes de vidrio o plástico reciclado hasta la mitad con arroz crudo. Agrega una cucharada de bicarbonato de sodio para eliminar malos olores y listo.

Así puedes usar los granos de arroz para eliminar la humedad en tu clóset|Pexels: Alexey Demidov

También puedes colocar saquitos llenos de arroz que cuelguen de la barra de ropa. Amárralos firmemente justo en medio de las prendas que consideres más costosas o delicadas.

