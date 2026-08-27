Ernesto Cázares, exatleta de Exatlón anuncia que será papá con emotivo mensaje: “hoy somos tres pidiéndote a ti bebé"

En las últimas horas fans y seguidores de Ernesto Cázares, uno de los atletas más queridos de Exatlón México fueron sorprendidos cuando él junto con su pareja María Robles revelaron una inesperada y emocionante noticia que marca un capítulo nuevo en su vida familiar.

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A través de su cuenta de Instagram, la pareja de Cázarez, María Robles Velazco compartió la feliz noticia donde anunció publicamente que está embarazada. Mediante una publicación hecha a base de un carrusel con varias fotografías donde se ve a ella, a Cázares y su hijo Luciano en la playa, en la descripción colgó un emotivo mensaje en el que recordó cuando ambos esperaban la llegada de su primer hijo.

“Hace unos años dos personas (tú y yo) pedían la felicidad de la casa (Luciano), hoy somos tres pidiéndote a ti bebé”, escribió María, dejando entrever la ilusión que existe en la familia por la llegada del nuevo integrante.

La pareja ya tiene un hijo, Luciano, quien nació en octubre de 2021. Desde entonces, tanto Ernesto como María han compartido algunos momentos de su vida familiar en redes sociales

¿Quién es María Robles Velasco, esposa de Ernesto Cázares?

María Robles Velasco es la esposa de Ernesto Cázares y madre de su primer hijo, aunque ha mantenido un perfil fuera de los reflectores y las cámaras, su nombre ha crecido dentro de las redes sociales ya que ahí se mantiene activa constantemente compartiendo momentos familiares, personales y sobre todo viajes a más de 200 mil seguidores en Instagram.

María y Ernesto se convirtieron en padres por primera vez en 2021, cuando nació Luciano. En aquel momento, ambos compartieron la emoción de recibir a su bebé y posteriormente han mostrado parte de su crecimiento mediante sus cuentas personales a cientos de seguidoress de cada uno de ellos.

Además, María ha hablado públicamente sobre algunas decisiones relacionadas con la crianza de Luciano. Incluso explicó por qué aceptó que su hijo apareciera frente a las cámaras durante la participación de Ernesto en Exatlón México. Hasta el momento han sido considerados como una de las parejas más sólidas dentro del mundo entretenimiento.