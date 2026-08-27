¿Quién será eliminado de MasterChef 24/7 esta noche de jueves?

Este jueves, estaremos por conocer quién de los Cocineros de MasterChef 24/7 se quedará a escasos días de la Gran Final, pues se llevará a cabo un Reto de Eliminación, donde hasta el mínimo detalle podría hacer la diferencia en la cocina más popular de todo México.

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En su última semana, MasterChef 24/7 ha llevado a los participantes a nuevos niveles, donde en cada uno de esta última serie de Retos han tenido qué mostrar la evolución que han adquirido dentro de su estancia en este universo que los ha llevado hasta nuevos horizontes y donde han demostrado que tienen todo para hacerse del título de Maestros del Fuego, aunque uno se ha quedado a días de poder competir por él.

¿Quién fue eliminado de MasterChef 24/7?

En este último jueves de la temporada, seremos testigos de uno de los Retos de Eliminación más cerrados de toda la temporada, por lo que no hay margen de error en esta instancia donde Claudia, Flor, Lancer y Michelle se medirán directamente poniendo a prueba su creatividad, habilidad y sazón.

Tras un Reto de Eliminación, imperdible tendremos a un participante menos dentro de la cocina más popular de todo México, lo que probablemente pondrá triste a muchos de los fans que ha ganado durante su estancia en MasterChef 24/7.

Así fue el casting de los participantes de MasterChef 24/7 antes de que pudiéramos verlos por primera vez en esta gran aventura

¿Cuál es la lista de eliminados de MasterChef 24/7 hasta este jueves 27 de agosto?

Esta temporada de MasterChef 24/7 ha sido una sin precedentes dentro de este universo, donde el camino no ha sido nada sencillo, siendo los Cocineros que se han quedado a lo largo de la competencia son:

Javier “La Chuleta Metalera”

Nash

Arturo

Lula

Ricardo

María

Pablo

Ismael “El perro del mal”

Diego

Camila

Nora

Emmanuel

Jazmín

Luis

Daniela Parra

Ramahá

Antrax

Carmen

Julio

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